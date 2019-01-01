Волинські медики розповіли, чим може бути небезпечна вагітність після 40 років

Медики Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання розповіли про ризики вагітності для жінки після 40 років.Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.«Вагітність, що наступила вперше після 40 років - відноситься до групи високого акушерського ризику з боку матері та дитини.Зі сторони матері:- підвищений ризик передчасних пологів;- прееклампсії, гестаційної гіпертензії;- розвитку під час пологів родової слабкості та кровотечі;- загострення хронічних захворюваннь серцево-судинної, шлунково-кишкової, сечової систем, яких у жінки після 40, як правило, більше», – йдеться у дописі.Також медики зазначили, що зі сторони дитини зростає кількість генетичних захворювань, вроджених вад розвитку та можлива затримка розвитку плоду.«Звичайно, якщо жінка бажає вагітніти вперше в більш старшому віці, наші лікарі допоможуть обрати правильну тактику детальнішого обстеження на етапі планування та за настання вагітності, додаткових аналізів, консультацій вузьких спеціалістів, ретельнішого ведення пологів та післяпологового періоду», – резюмували медики.