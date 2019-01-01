Волинські медики розповіли, чим може бути небезпечна вагітність після 40 років
Сьогодні, 08:46
Медики Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання розповіли про ризики вагітності для жінки після 40 років.
Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.
«Вагітність, що наступила вперше після 40 років - відноситься до групи високого акушерського ризику з боку матері та дитини.
Зі сторони матері:
- підвищений ризик передчасних пологів;
- прееклампсії, гестаційної гіпертензії;
- розвитку під час пологів родової слабкості та кровотечі;
- загострення хронічних захворюваннь серцево-судинної, шлунково-кишкової, сечової систем, яких у жінки після 40, як правило, більше», – йдеться у дописі.
Також медики зазначили, що зі сторони дитини зростає кількість генетичних захворювань, вроджених вад розвитку та можлива затримка розвитку плоду.
«Звичайно, якщо жінка бажає вагітніти вперше в більш старшому віці, наші лікарі допоможуть обрати правильну тактику детальнішого обстеження на етапі планування та за настання вагітності, додаткових аналізів, консультацій вузьких спеціалістів, ретельнішого ведення пологів та післяпологового періоду», – резюмували медики.
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Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.
«Вагітність, що наступила вперше після 40 років - відноситься до групи високого акушерського ризику з боку матері та дитини.
Зі сторони матері:
- підвищений ризик передчасних пологів;
- прееклампсії, гестаційної гіпертензії;
- розвитку під час пологів родової слабкості та кровотечі;
- загострення хронічних захворюваннь серцево-судинної, шлунково-кишкової, сечової систем, яких у жінки після 40, як правило, більше», – йдеться у дописі.
Також медики зазначили, що зі сторони дитини зростає кількість генетичних захворювань, вроджених вад розвитку та можлива затримка розвитку плоду.
«Звичайно, якщо жінка бажає вагітніти вперше в більш старшому віці, наші лікарі допоможуть обрати правильну тактику детальнішого обстеження на етапі планування та за настання вагітності, додаткових аналізів, консультацій вузьких спеціалістів, ретельнішого ведення пологів та післяпологового періоду», – резюмували медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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