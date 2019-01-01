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Волинські медики розповіли, чим може бути небезпечна вагітність після 40 років

Волинські медики розповіли, чим може бути небезпечна вагітність після 40 років
Медики Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання розповіли про ризики вагітності для жінки після 40 років.

Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

«Вагітність, що наступила вперше після 40 років - відноситься до групи високого акушерського ризику з боку матері та дитини.

Зі сторони матері:

- підвищений ризик передчасних пологів;
- прееклампсії, гестаційної гіпертензії;
- розвитку під час пологів родової слабкості та кровотечі;
- загострення хронічних захворюваннь серцево-судинної, шлунково-кишкової, сечової систем, яких у жінки після 40, як правило, більше», – йдеться у дописі.

Також медики зазначили, що зі сторони дитини зростає кількість генетичних захворювань, вроджених вад розвитку та можлива затримка розвитку плоду.

«Звичайно, якщо жінка бажає вагітніти вперше в більш старшому віці, наші лікарі допоможуть обрати правильну тактику детальнішого обстеження на етапі планування та за настання вагітності, додаткових аналізів, консультацій вузьких спеціалістів, ретельнішого ведення пологів та післяпологового періоду», – резюмували медики.

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Теги: вагітність, Волинь, пологи, медик
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