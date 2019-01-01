Яке свято 1 липня: чого не можна робити у цей день





Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Леонтій, Сергій, - пише



Народні прикмети на 1 липня



– Якщо ворони під хмари звиваються – чекайте негоди.



– Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – на гарну погоду.



– Вранці туман – до спекотного дня.



– Увечері захід рожевий – до сонячного дня.



– Багато роси – до хорошого урожаю проса.



Що можна робити 1 липня



1. В цей день прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.



Що не можна робити 1 липня



1. Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 липня в народному календарі відзначають Ярилин день. За народними прикметами, в цей день дуже сильно гріє сонце і надворі стоїть справжня літня спека. В давнину наші предки вшановували Ярила – бога Сонця.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Леонтій, Сергій, - пише 24 канал Народні прикмети на 1 липня– Якщо ворони під хмари звиваються – чекайте негоди.– Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – на гарну погоду.– Вранці туман – до спекотного дня.– Увечері захід рожевий – до сонячного дня.– Багато роси – до хорошого урожаю проса.1. В цей день прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.1. Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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