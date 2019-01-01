Яке свято 1 липня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
1 липня в народному календарі відзначають Ярилин день. За народними прикметами, в цей день дуже сильно гріє сонце і надворі стоїть справжня літня спека. В давнину наші предки вшановували Ярила – бога Сонця.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Леонтій, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 1 липня
– Якщо ворони під хмари звиваються – чекайте негоди.
– Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – на гарну погоду.
– Вранці туман – до спекотного дня.
– Увечері захід рожевий – до сонячного дня.
– Багато роси – до хорошого урожаю проса.
Що можна робити 1 липня
1. В цей день прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.
Що не можна робити 1 липня
1. Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Леонтій, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 1 липня
– Якщо ворони під хмари звиваються – чекайте негоди.
– Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – на гарну погоду.
– Вранці туман – до спекотного дня.
– Увечері захід рожевий – до сонячного дня.
– Багато роси – до хорошого урожаю проса.
Що можна робити 1 липня
1. В цей день прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.
Що не можна робити 1 липня
1. Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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