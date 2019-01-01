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Волинські медики допомогли трьом людям, які впали з висоти

Волинські медики допомогли трьом людям, які впали з висоти
За чотири доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 1874 звернення та здійснили 1498 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з яких 64 – безрезультатні.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 523 особи.

Медики здійснювали виїзди:

6 – з приводу гострого коронарного синдрому;
16 – з приводу ДТП;
5 – з приводу кримінального травматизму;
3 – з приводу складних травм (падіння з висоти);
11 – з приводу пожежі.

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Теги: медик, Волинь
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