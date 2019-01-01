Волинські медики допомогли трьом людям, які впали з висоти
Сьогодні, 09:26
За чотири доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 1874 звернення та здійснили 1498 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з яких 64 – безрезультатні.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 523 особи.
Медики здійснювали виїзди:
6 – з приводу гострого коронарного синдрому;
16 – з приводу ДТП;
5 – з приводу кримінального травматизму;
3 – з приводу складних травм (падіння з висоти);
11 – з приводу пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 523 особи.
Медики здійснювали виїзди:
6 – з приводу гострого коронарного синдрому;
16 – з приводу ДТП;
5 – з приводу кримінального травматизму;
3 – з приводу складних травм (падіння з висоти);
11 – з приводу пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Модель «плюс-сайз» із Волині знялась у соціальному проекті
Сьогодні, 09:30
Волинські медики допомогли трьом людям, які впали з висоти
Сьогодні, 09:26
Яке свято 1 липня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 1 липня
Сьогодні, 09:00