Волинські медики допомогли трьом людям, які впали з висоти





Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 523 особи.



Медики здійснювали виїзди:



6 – з приводу гострого коронарного синдрому;

16 – з приводу ДТП;

5 – з приводу кримінального травматизму;

3 – з приводу складних травм (падіння з висоти);

11 – з приводу пожежі.

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