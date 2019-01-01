Модель «плюс-сайз» із Волині знялась у соціальному проекті
Сьогодні, 09:30
Ковельчанка, модель «плюс-сайз» Катерина Ващук взяла участь у соціальному проекті «Краса Розкриває Серця».
Відео з промо-рекламою розмістили на сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Сексуальність набагато більше ніж зовнішні фактори, вона починається зсередини, вона в тому як ти себе почуваєш і несеш по життю, вона залежить від того як ти ставишся до кожного сантиметру свого тіла і душі», – йдеться у дописі до відео.
Катерина також візьме участь у спеціальному дефіле.
6 липня на Контрактовій площі у Києві відбудеться фестиваль «Краса Розкриває Серця». Головна мета – показати, що немає непорушних канонів краси.
Під час фестивалю влаштують велике дефіле, у якому візьмуть участь багато дівчат: плюссайз моделі, дівчата які не боятися своїх особливостей, татуйовані моделі, дівчата різного віку, форм і зросту.
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Відео з промо-рекламою розмістили на сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Сексуальність набагато більше ніж зовнішні фактори, вона починається зсередини, вона в тому як ти себе почуваєш і несеш по життю, вона залежить від того як ти ставишся до кожного сантиметру свого тіла і душі», – йдеться у дописі до відео.
Катерина також візьме участь у спеціальному дефіле.
6 липня на Контрактовій площі у Києві відбудеться фестиваль «Краса Розкриває Серця». Головна мета – показати, що немає непорушних канонів краси.
Під час фестивалю влаштують велике дефіле, у якому візьмуть участь багато дівчат: плюссайз моделі, дівчата які не боятися своїх особливостей, татуйовані моделі, дівчата різного віку, форм і зросту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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