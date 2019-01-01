Модель «плюс-сайз» із Волині знялась у соціальному проекті

Ковельчанка, модель «плюс-сайз» Катерина Ващук взяла участь у соціальному проекті «Краса Розкриває Серця».Відео з промо-рекламою розмістили на сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.«Сексуальність набагато більше ніж зовнішні фактори, вона починається зсередини, вона в тому як ти себе почуваєш і несеш по життю, вона залежить від того як ти ставишся до кожного сантиметру свого тіла і душі», – йдеться у дописі до відео.Катерина також візьме участь у спеціальному дефіле.6 липня на Контрактовій площі у Києві відбудеться фестиваль «Краса Розкриває Серця». Головна мета – показати, що немає непорушних канонів краси.Під час фестивалю влаштують велике дефіле, у якому візьмуть участь багато дівчат: плюссайз моделі, дівчата які не боятися своїх особливостей, татуйовані моделі, дівчата різного віку, форм і зросту.