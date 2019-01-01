Відсьогодні на українсько-білоруському кордоні розпочинається сезонний пропуск людей для збору ягід

Сьогодні, 1 липня, на ділянці відділу «Березове» Луцького загону Держприкордонслужби, що у Рокитнівському районі Рівненщини, розпочинається сезонний пропуск громадян для збору дикоросів.Проходитиме він у два етапи, а саме – перший етап – для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий – для збору журавлини з 1 вересня по 15 листопада цього року, - пише Держприкордонслужба України.Кожного року до збору грибів та ягід залучається чимала кількість мешканців прикордоння, в тому числі неповнолітніх, що інколи призводить до низки порушень громадянами у сфері дотримання вимог прикордонного законодавства.Для стабілізації обстановки в прикордонні на цей період та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону та прикордонного режиму між прикордонними відомствами України та Білорусі було досягнуто домовленостей про сезонний пропуск місцевих мешканців для збору дикоросів. Як результат, на цей час жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області мають можливість законно перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.Оформлення громадян в сезон буде здійснюватися за принципом минулого року в трьох тимчасових місцях пропуску «Познань», «Березове» та «Дроздинь» щоденно з 6:00 до 22:00 з поверненням на територію України в день перетину державного кордону, а в період збору журавлини – з 8:00 до 20:00 також з поверненням на територію України в день перетину державного кордонуПропуск через державний кордон буде здійснюватися для громадян України, в тому числі старше 16 років, за наявності дійсного національного паспорта України, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною і затвердженої підписом голови сільської ради і мастичним друком фотокарткою, а також пропуску, виданого органами прикордонної служби Республіки Білорусь, на право знаходження в прикордонній смузі, іменній квитанції про оплату за відвідування республіканського ландшафтного заповідника «Ольманські болота». Для неповнолітніх громадян України, до 16 років, за наявності свідоцтва про народження, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною і затвердженої підписом голови сільської ради і мастичним друком фотокарткою, у супроводі законних представників або у супроводі інших повнолітніх осіб за наявності нотаріально завіреного клопотання. При цьому неповнолітні громадяни до 14 років повинні бути вписані в пропуск на право в’їзду (входу) до прикордонної зони їх супроводжуючої особи, а з 14 років і старше повинні мати пропуск, виданий органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право знаходження в прикордонній смузі, а також за наявності іменної квитанції про оплату за відвідування республіканського ландшафтного заповідника «Ольманські болота». Перетин державного кордону громадянам здійснюватиметься тільки в пішому порядку або на велосипедах.Торік більше 25 тисяч громадян, мешканців прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області, скористалися спрощеним пропуском та перетнули державний кордон встановленим порядком.