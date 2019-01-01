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Лучани просять облаштувати в'їзд до замку Любарта для людей з інвалідністю

Лучани просять облаштувати в'їзд до замку Любарта для людей з інвалідністю
У Луцьку просять облаштувати для людей з інвалідністю нормальний вїзд до замку Любарта.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Зозуля Світлана Сергіївна.

"...Кожного разу, відвідуючи Замок, ми не замислюємося над тим, що не всі наші земляки та гості міста можуть туди без перешкод потрапити. Авторку цього звернення мимоволі спонукав до такого переосмислення життєвих реалій громадський діяч та мандрівник Дмитро Щебетюк, який нещодавно спробував "підкорити" нашу древню твердиню на візку", - йдеться у петиції.

Підтримати ініціативу лучанинки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1290

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Теги: замок, в'їзд
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