На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 11:09
Волинян попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.
За прогнозом УкрГідрометцентру, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях –
надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – інформує управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомили, що за минулий тиждень в Україні ліквідували 2 тисячі 494 пожежі, врятували – 10 осіб та не допустили знищення вогнем 472 будівлі і 37 одиниць техніки.
Під час пожеж загинуло 19 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 мільйонів 69 тисяч гривень.
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За прогнозом УкрГідрометцентру, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях –
надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – інформує управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомили, що за минулий тиждень в Україні ліквідували 2 тисячі 494 пожежі, врятували – 10 осіб та не допустили знищення вогнем 472 будівлі і 37 одиниць техніки.
Під час пожеж загинуло 19 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 мільйонів 69 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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