На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки





За прогнозом УкрГідрометцентру, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях –

надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – інформує управління

Повідомили, що за минулий тиждень в Україні ліквідували 2 тисячі 494 пожежі, врятували – 10 осіб та не допустили знищення вогнем 472 будівлі і 37 одиниць техніки.



Під час пожеж загинуло 19 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 мільйонів 69 тисяч гривень.

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Повідомили, що за минулий тиждень в Україні ліквідували 2 тисячі 494 пожежі, врятували – 10 осіб та не допустили знищення вогнем 472 будівлі і 37 одиниць техніки.Під час пожеж загинуло 19 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 мільйонів 69 тисяч гривень.

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