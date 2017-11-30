Відсьогодні в Україні зросли соцвиплати
Сьогодні, 18:21
Відсьогодні в Україні зростає прожитковий мінімум — до 1936 гривень (1853 гривень раніше).
Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього також зростуть, - передає УНН.
Прожиткові мінімуми для основних категорій наслення:
• Для дітей до 6 років — 1699 гривень (замість 1626);
• для дітей 6-18 років — 2118 гривень (2027);
• для працездатних — 2007 гривень (1921);
• для непрацездатних — 1564 (1497).
Також змінється минимальний розмір так званих “декретних”, тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні вони становитимуть не менше 501,75 грн.
Допомога малозабезпеченим сім’ям:
• для працездатних — 421,47 гривні (раніше 403,41);
• для непрацездатних та інвалідів — 1564 (1497);
• для дітей до 6 років — 1444,15 (1382,1);
• для дітей 6-18 — 1800,3 (1722,95);
• для дітей 18-23 (за умови навчання у ВНЗ) — 1705,95 (1632,85).
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Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього також зростуть, - передає УНН.
Прожиткові мінімуми для основних категорій наслення:
• Для дітей до 6 років — 1699 гривень (замість 1626);
• для дітей 6-18 років — 2118 гривень (2027);
• для працездатних — 2007 гривень (1921);
• для непрацездатних — 1564 (1497).
Також змінється минимальний розмір так званих “декретних”, тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні вони становитимуть не менше 501,75 грн.
Допомога малозабезпеченим сім’ям:
• для працездатних — 421,47 гривні (раніше 403,41);
• для непрацездатних та інвалідів — 1564 (1497);
• для дітей до 6 років — 1444,15 (1382,1);
• для дітей 6-18 — 1800,3 (1722,95);
• для дітей 18-23 (за умови навчання у ВНЗ) — 1705,95 (1632,85).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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