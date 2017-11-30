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Відсьогодні в Україні зросли соцвиплати

Відсьогодні в Україні зросли соцвиплати
Відсьогодні в Україні зростає прожитковий мінімум — до 1936 гривень (1853 гривень раніше).

Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього також зростуть, - передає УНН.

Прожиткові мінімуми для основних категорій наслення:

• Для дітей до 6 років — 1699 гривень (замість 1626);
• для дітей 6-18 років — 2118 гривень (2027);
• для працездатних — 2007 гривень (1921);
• для непрацездатних — 1564 (1497).

Також змінється минимальний розмір так званих “декретних”, тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні вони становитимуть не менше 501,75 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям:

• для працездатних — 421,47 гривні (раніше 403,41);
• для непрацездатних та інвалідів — 1564 (1497);
• для дітей до 6 років — 1444,15 (1382,1);
• для дітей 6-18 — 1800,3 (1722,95);
• для дітей 18-23 (за умови навчання у ВНЗ) — 1705,95 (1632,85).

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Теги: соцвиплати, зростання
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