Відсьогодні в Україні зросли соцвиплати





Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього також зростуть, - передає



Прожиткові мінімуми для основних категорій наслення:



• Для дітей до 6 років — 1699 гривень (замість 1626);

• для дітей 6-18 років — 2118 гривень (2027);

• для працездатних — 2007 гривень (1921);

• для непрацездатних — 1564 (1497).



Також змінється минимальний розмір так званих “декретних”, тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні вони становитимуть не менше 501,75 грн.



Допомога малозабезпеченим сім’ям:



• для працездатних — 421,47 гривні (раніше 403,41);

• для непрацездатних та інвалідів — 1564 (1497);

• для дітей до 6 років — 1444,15 (1382,1);

• для дітей 6-18 — 1800,3 (1722,95);

• для дітей 18-23 (за умови навчання у ВНЗ) — 1705,95 (1632,85).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні в Україні зростає прожитковий мінімум — до 1936 гривень (1853 гривень раніше).Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього також зростуть, - передає УНН Прожиткові мінімуми для основних категорій наслення:• Для дітей до 6 років — 1699 гривень (замість 1626);• для дітей 6-18 років — 2118 гривень (2027);• для працездатних — 2007 гривень (1921);• для непрацездатних — 1564 (1497).Також змінється минимальний розмір так званих “декретних”, тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні вони становитимуть не менше 501,75 грн.Допомога малозабезпеченим сім’ям:• для працездатних — 421,47 гривні (раніше 403,41);• для непрацездатних та інвалідів — 1564 (1497);• для дітей до 6 років — 1444,15 (1382,1);• для дітей 6-18 — 1800,3 (1722,95);• для дітей 18-23 (за умови навчання у ВНЗ) — 1705,95 (1632,85).

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