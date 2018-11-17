Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині прикордонники запобігли транспортуванню контрабанди через українсько-польський кордон.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Прикордонний наряд від відділення «Морозовичі», що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби спостерігав, як група осіб з пакунками рухалась у напрямку українсько-польського кордону.
Щоб припинити правопорушення, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники вдалися до втечі в тил України, залишивши пакунки та спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.
Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків з 5 500 пачками сигарет, які правопорушники намагались переправити через кордон до сусідньої Польщі.
Сигарети прикордонники вилучили. Заходи по встановленню причетних до протиправної діяльності осіб тривають.
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Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Прикордонний наряд від відділення «Морозовичі», що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби спостерігав, як група осіб з пакунками рухалась у напрямку українсько-польського кордону.
Щоб припинити правопорушення, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники вдалися до втечі в тил України, залишивши пакунки та спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.
Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків з 5 500 пачками сигарет, які правопорушники намагались переправити через кордон до сусідньої Польщі.
Сигарети прикордонники вилучили. Заходи по встановленню причетних до протиправної діяльності осіб тривають.
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