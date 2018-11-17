Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО

На Волині прикордонники запобігли транспортуванню контрабанди через українсько-польський кордон.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.Прикордонний наряд від відділення «Морозовичі», що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби спостерігав, як група осіб з пакунками рухалась у напрямку українсько-польського кордону.Щоб припинити правопорушення, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники вдалися до втечі в тил України, залишивши пакунки та спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків з 5 500 пачками сигарет, які правопорушники намагались переправити через кордон до сусідньої Польщі.Сигарети прикордонники вилучили. Заходи по встановленню причетних до протиправної діяльності осіб тривають.