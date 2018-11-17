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Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО

Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
На Волині прикордонники запобігли транспортуванню контрабанди через українсько-польський кордон.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонний наряд від відділення «Морозовичі», що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби спостерігав, як група осіб з пакунками рухалась у напрямку українсько-польського кордону.

Щоб припинити правопорушення, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники вдалися до втечі в тил України, залишивши пакунки та спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.

Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків з 5 500 пачками сигарет, які правопорушники намагались переправити через кордон до сусідньої Польщі.

Сигарети прикордонники вилучили. Заходи по встановленню причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО

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Теги: прикордонники, ДПСУ, цигарки, контрабанда
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