З 1 липня в Україні подорожчали цигарки
Сьогодні, 12:26
В Україні з 1 липня 2019 року підвищують ставки акцизного податку на тютюнові вироби.
Про це інформує УНН з посиланням на Податковий кодекс.
З 1 липня вартість однієї пачки збільшиться на 3,04 грн.
Цигарки без фільтра виростуть в ціні на 2,98 гривень за одну пачку.
Зазначимо, збільшення цін на тютюнові вироби продовжиться і в наступні роки, адже Україна взяла на себе зобов'язання до 2025 року поступово підвищувати акциз до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 цигарок, як того вимагають європейські норми.
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Про це інформує УНН з посиланням на Податковий кодекс.
З 1 липня вартість однієї пачки збільшиться на 3,04 грн.
Цигарки без фільтра виростуть в ціні на 2,98 гривень за одну пачку.
Зазначимо, збільшення цін на тютюнові вироби продовжиться і в наступні роки, адже Україна взяла на себе зобов'язання до 2025 року поступово підвищувати акциз до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 цигарок, як того вимагають європейські норми.
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