З 1 липня в Україні подорожчали цигарки





Про це інформує



З 1 липня вартість однієї пачки збільшиться на 3,04 грн.



Цигарки без фільтра виростуть в ціні на 2,98 гривень за одну пачку.



Зазначимо, збільшення цін на тютюнові вироби продовжиться і в наступні роки, адже Україна взяла на себе зобов'язання до 2025 року поступово підвищувати акциз до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 цигарок, як того вимагають європейські норми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 липня 2019 року підвищують ставки акцизного податку на тютюнові вироби.Про це інформує УНН з посиланням на Податковий кодекс.З 1 липня вартість однієї пачки збільшиться на 3,04 грн.Цигарки без фільтра виростуть в ціні на 2,98 гривень за одну пачку.Зазначимо, збільшення цін на тютюнові вироби продовжиться і в наступні роки, адже Україна взяла на себе зобов'язання до 2025 року поступово підвищувати акциз до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 цигарок, як того вимагають європейські норми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію