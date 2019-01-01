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З 1 липня в Україні подорожчали цигарки

З 1 липня в Україні подорожчали цигарки
В Україні з 1 липня 2019 року підвищують ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це інформує УНН з посиланням на Податковий кодекс.

З 1 липня вартість однієї пачки збільшиться на 3,04 грн.

Цигарки без фільтра виростуть в ціні на 2,98 гривень за одну пачку.

Зазначимо, збільшення цін на тютюнові вироби продовжиться і в наступні роки, адже Україна взяла на себе зобов'язання до 2025 року поступово підвищувати акциз до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 цигарок, як того вимагають європейські норми.

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Теги: тютюнові вироби, подорожчання, 1 липня
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