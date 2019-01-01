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У Луцьку затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини. ФОТО

У Луцьку затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини. ФОТО
Цими вихідними в Луцьку під час перевірки закладів інтернет-кафе на проспекті Соборності патрульні затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

У першому випадку особа почала втікати, однак була затримана. При огляді в чоловіка виявили 6 пакетиків з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.

У другому випадку згорток з білою речовиною, схожою на амфетамін, виявили в пачці з-підцигарок. Особу затримали.

В обох випадках далі працювала слідчо-оперативна група.

У Луцьку затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини. ФОТО
У Луцьку затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини. ФОТО

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Теги: Луцьк, патрульна поліція, заборонені речовини, інтернет-кафе
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