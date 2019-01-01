У Луцьку затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини. ФОТО
Сьогодні, 12:47
Цими вихідними в Луцьку під час перевірки закладів інтернет-кафе на проспекті Соборності патрульні затримали двох осіб, в яких знайшли заборонені речовини.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У першому випадку особа почала втікати, однак була затримана. При огляді в чоловіка виявили 6 пакетиків з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.
У другому випадку згорток з білою речовиною, схожою на амфетамін, виявили в пачці з-підцигарок. Особу затримали.
В обох випадках далі працювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У першому випадку особа почала втікати, однак була затримана. При огляді в чоловіка виявили 6 пакетиків з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.
У другому випадку згорток з білою речовиною, схожою на амфетамін, виявили в пачці з-підцигарок. Особу затримали.
В обох випадках далі працювала слідчо-оперативна група.
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