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Волинський лікар розповів, як утримання від сексу впливає на організм людини

Волинський лікар розповів, як утримання від сексу впливає на організм людини
Секс приносить не тільки багато позитивних емоцій, а й користь для здоров'я. Він знижує рівень кортизолу (гормону стресу), приводить в норму тиск, покращує продуктивність. А от утримання від сексу негативно впливає на здоров’я людини.

Про це розповів лікар-уролог медичного центру "Благомед" Олег Панасович, - йдеться на сторінці медичного центру у facebook

"Утримання від сексу негативно впливає на здоров’я і чоловіків, і жінок. У людей, які не займаються сексом, погіршується стан імунної системи, внаслідок чого вони довше і частіше хворіють. Вчені довели, що у людей з насиченим статевим життям імунітет кращий, ніж у тих, у кого секс відсутній. Під час статевого акту організм виробляє серотонін – гормон щастя. Коли статеве життя нерегулярне, кількість гормону щастя знижується, натомість рівень гормону стресу зростає, внаслідок чого людина стає більше схильною до стресових ситуацій і болісно на них реагує.

За словами лікаря, якщо секс рідке явище, у чоловіків можуть з’явитися проблеми з ерекцією. Тривале утримання від сексу призводить до зниження лібідо. Вчені навіть довели, що тривала відсутність сексу підвищує ймовірність виникнення злоякісних утворень в простаті. Розвивається дисбаланс гормонів, через що у чоловіків з’являються шкірні висипання, прояви агресії та синдроми нав’язливих станів.

У жінок через тривалу відсутність сексу може застоюватися кров в області малого тазу, що може призвести до розвитку гінекологічних захворювань, таких, як фіброми, кісти.


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Теги: секс, наслідки
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Коментарі 2
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А як бути.якщо чоловік в довгій командировці .а саса жінка залишається надовго .чоловік себе не обідить .а що робити жінці .когось шукати? Як ви порадите?????77
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когось на сьогодні треба на ніч шукати .уже місяц без сексу
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