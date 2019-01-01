Волинський лікар розповів, як утримання від сексу впливає на організм людини
Сьогодні, 20:41
Секс приносить не тільки багато позитивних емоцій, а й користь для здоров'я. Він знижує рівень кортизолу (гормону стресу), приводить в норму тиск, покращує продуктивність. А от утримання від сексу негативно впливає на здоров’я людини.
Про це розповів лікар-уролог медичного центру "Благомед" Олег Панасович, - йдеться на сторінці медичного центру у facebook
"Утримання від сексу негативно впливає на здоров’я і чоловіків, і жінок. У людей, які не займаються сексом, погіршується стан імунної системи, внаслідок чого вони довше і частіше хворіють. Вчені довели, що у людей з насиченим статевим життям імунітет кращий, ніж у тих, у кого секс відсутній. Під час статевого акту організм виробляє серотонін – гормон щастя. Коли статеве життя нерегулярне, кількість гормону щастя знижується, натомість рівень гормону стресу зростає, внаслідок чого людина стає більше схильною до стресових ситуацій і болісно на них реагує.
За словами лікаря, якщо секс рідке явище, у чоловіків можуть з’явитися проблеми з ерекцією. Тривале утримання від сексу призводить до зниження лібідо. Вчені навіть довели, що тривала відсутність сексу підвищує ймовірність виникнення злоякісних утворень в простаті. Розвивається дисбаланс гормонів, через що у чоловіків з’являються шкірні висипання, прояви агресії та синдроми нав’язливих станів.
У жінок через тривалу відсутність сексу може застоюватися кров в області малого тазу, що може призвести до розвитку гінекологічних захворювань, таких, як фіброми, кісти.
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Про це розповів лікар-уролог медичного центру "Благомед" Олег Панасович, - йдеться на сторінці медичного центру у facebook
"Утримання від сексу негативно впливає на здоров’я і чоловіків, і жінок. У людей, які не займаються сексом, погіршується стан імунної системи, внаслідок чого вони довше і частіше хворіють. Вчені довели, що у людей з насиченим статевим життям імунітет кращий, ніж у тих, у кого секс відсутній. Під час статевого акту організм виробляє серотонін – гормон щастя. Коли статеве життя нерегулярне, кількість гормону щастя знижується, натомість рівень гормону стресу зростає, внаслідок чого людина стає більше схильною до стресових ситуацій і болісно на них реагує.
За словами лікаря, якщо секс рідке явище, у чоловіків можуть з’явитися проблеми з ерекцією. Тривале утримання від сексу призводить до зниження лібідо. Вчені навіть довели, що тривала відсутність сексу підвищує ймовірність виникнення злоякісних утворень в простаті. Розвивається дисбаланс гормонів, через що у чоловіків з’являються шкірні висипання, прояви агресії та синдроми нав’язливих станів.
У жінок через тривалу відсутність сексу може застоюватися кров в області малого тазу, що може призвести до розвитку гінекологічних захворювань, таких, як фіброми, кісти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А як бути.якщо чоловік в довгій командировці .а саса жінка залишається надовго .чоловік себе не обідить .а що робити жінці .когось шукати? Як ви порадите?????77
когось на сьогодні треба на ніч шукати .уже місяц без сексу
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