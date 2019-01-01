Волинський лікар розповів, як утримання від сексу впливає на організм людини

Секс приносить не тільки багато позитивних емоцій, а й користь для здоров'я. Він знижує рівень кортизолу (гормону стресу), приводить в норму тиск, покращує продуктивність. А от утримання від сексу негативно впливає на здоров’я людини.Про це розповів лікар-уролог медичного центру "Благомед", - йдеться на сторінці медичного центру у facebook"Утримання від сексу негативно впливає на здоров’я і чоловіків, і жінок. У людей, які не займаються сексом, погіршується стан імунної системи, внаслідок чого вони довше і частіше хворіють. Вчені довели, що у людей з насиченим статевим життям імунітет кращий, ніж у тих, у кого секс відсутній. Під час статевого акту організм виробляє серотонін – гормон щастя. Коли статеве життя нерегулярне, кількість гормону щастя знижується, натомість рівень гормону стресу зростає, внаслідок чого людина стає більше схильною до стресових ситуацій і болісно на них реагує.За словами лікаря, якщо секс рідке явище, у чоловіків можуть з’явитися проблеми з ерекцією. Тривале утримання від сексу призводить до зниження лібідо. Вчені навіть довели, що тривала відсутність сексу підвищує ймовірність виникнення злоякісних утворень в простаті. Розвивається дисбаланс гормонів, через що у чоловіків з’являються шкірні висипання, прояви агресії та синдроми нав’язливих станів.У жінок через тривалу відсутність сексу може застоюватися кров в області малого тазу, що може призвести до розвитку гінекологічних захворювань, таких, як фіброми, кісти.