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У горах хлопець з Волині автівкою збив людину

У горах хлопець з Волині автівкою збив людину
У Львівській області на Сколівщині молодик з Волині наїхав на велосипедиста.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 червня близько 20:30 на автодорозі Київ – Чоп в селищі Верхнє Синьовидне, – повідомили в ГУНП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля Renault Mascott, 19-річний житель Волинської області, скоїв наїзд на велосипедиста, 18-річного місцевого мешканця.

Хлопця доставили у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій правої плечової кістки.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.


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Теги: Львівщина, волинський водій, наїзд на велосипедиста
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