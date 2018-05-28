вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені

Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені
Російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще двоє поранені.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, - пише Укрінформ.

“Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТКР”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик - перебуває у критичному стані.

У Командуванні Об'єднаних сил наголосили, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

“Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм та б'ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста”, - наголосили у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обстріл, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У горах хлопець з Волині автівкою збив людину
Сьогодні, 13:25
«Це виключно технологія на легітимізацію ОРДЛО», – П’ятигорець про повернення Медведчуком полонених
Сьогодні, 13:18
Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені
Сьогодні, 13:12
Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні
Сьогодні, 13:11
Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина
28 травень, 2018, 14:40
На Донбасі терористи обстріляли дитячий центр: евакуювали 34 дитини На Донбасі терористи обстріляли дитячий центр: евакуювали 34 дитини
21 травень, 2018, 17:06
Бойовики першого вересня можуть обстріляти школи на Донбасі, - штаб АТО Бойовики першого вересня можуть обстріляти школи на Донбасі, - штаб АТО
30 серпень, 2015, 16:29
Бойовики обстріляли мирний Краматорськ: 5 загиблих, 16 поранених. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО Бойовики обстріляли мирний Краматорськ: 5 загиблих, 16 поранених. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
10 лютий, 2015, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
У Ковелі зіткнулись два легковики
Сьогодні, 13:40
 0
У горах хлопець з Волині автівкою збив людину
Сьогодні, 13:25
 0
«Це виключно технологія на легітимізацію ОРДЛО», – П’ятигорець про повернення Медведчуком полонених
Сьогодні, 13:18
 0
Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿