Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені





Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, - пише



“Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТКР”, - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, у результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик - перебуває у критичному стані.



У Командуванні Об'єднаних сил наголосили, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.



“Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм та б'ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста”, - наголосили у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще двоє поранені.Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, - пише Укрінформ “Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТКР”, - йдеться в повідомленні.Як зазначається, у результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик - перебуває у критичному стані.У Командуванні Об'єднаних сил наголосили, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.“Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм та б'ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста”, - наголосили у пресслужбі.

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