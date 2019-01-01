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Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні

Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні
Між селами Піщане та Житнівка Камінь-Каширського району 16-річний мотоцикліст влетів у стовп. 16-річного підлітка госпіталізували.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У неділю, 30 червня, на лісовій дорозі між селами Піщане та Житнівка Камінь-Каширського району 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався в дерев’яного стовпа на узбіччі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 5 години. За кермом мотоцикла «Lifan» перебував житель села Оленине цього ж району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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