Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні

Між селами Піщане та Житнівка Камінь-Каширського району 16-річний мотоцикліст влетів у стовп. 16-річного підлітка госпіталізували.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У неділю, 30 червня, на лісовій дорозі між селами Піщане та Житнівка Камінь-Каширського району 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався в дерев’яного стовпа на узбіччі.Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 5 години. За кермом мотоцикла «Lifan» перебував житель села Оленине цього ж району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.