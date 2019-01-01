У Ковелі зіткнулись два легковики
Сьогодні, 13:40
У Ковелі на перехресті вулиць Володимирська та Варшавська зіткнулись автомобілі Opel Kadett та Renault Master.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що автомобілем Opel керував 25-річний жителя Ківерцівського району, а Renault – 28-річна лучанка.
У ДТП постраждала 22-річна пасажирка автомобіля Opel, жителька Ківерцівського району. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що автомобілем Opel керував 25-річний жителя Ківерцівського району, а Renault – 28-річна лучанка.
У ДТП постраждала 22-річна пасажирка автомобіля Opel, жителька Ківерцівського району. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.
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