У Ковелі зіткнулись два легковики





Про це повідомили у прес-службі



Зазначають, що автомобілем Opel керував 25-річний жителя Ківерцівського району, а Renault – 28-річна лучанка.



У ДТП постраждала 22-річна пасажирка автомобіля Opel, жителька Ківерцівського району. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на перехресті вулиць Володимирська та Варшавська зіткнулись автомобілі Opel Kadett та Renault Master.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Зазначають, що автомобілем Opel керував 25-річний жителя Ківерцівського району, а Renault – 28-річна лучанка.У ДТП постраждала 22-річна пасажирка автомобіля Opel, жителька Ківерцівського району. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.

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