вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі зіткнулись два легковики

У Ковелі зіткнулись два легковики
У Ковелі на перехресті вулиць Володимирська та Варшавська зіткнулись автомобілі Opel Kadett та Renault Master.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що автомобілем Opel керував 25-річний жителя Ківерцівського району, а Renault – 28-річна лучанка.

У ДТП постраждала 22-річна пасажирка автомобіля Opel, жителька Ківерцівського району. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
Сьогодні, 13:53
У Ковелі зіткнулись два легковики
Сьогодні, 13:40
У горах хлопець з Волині автівкою збив людину
Сьогодні, 13:25
«Це виключно технологія на легітимізацію ОРДЛО», – П’ятигорець про повернення Медведчуком полонених
Сьогодні, 13:18
Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні Неповнолітній волинянин на мотоциклі врізався у стовп: юнак – у лікарні
Сьогодні, 13:11
На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО
29 червень, 10:33
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем
26 червень, 14:24
У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації У селі під Луцьком мопедист в'їхав у паркан: чоловік – у реанімації
26 червень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
У Ковелі зіткнулись два легковики
Сьогодні, 13:40
 0
У горах хлопець з Волині автівкою збив людину
Сьогодні, 13:25
 0
«Це виключно технологія на легітимізацію ОРДЛО», – П’ятигорець про повернення Медведчуком полонених
Сьогодні, 13:18
 0
Окупанти на Донбасі обстріляли санітарне авто українців: є загиблі і поранені
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿