Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід

Початок сезону заготівлі чорниці та іншої дикорослої продукції додав місцевим бюджетам 110 тисяч рентної плати за спецвикористання дикорослої продукції.Всупереч не надто сприятливим погоднім умовам сезон обіцяє певні фінансові надходження громадам від заготівлі дарів лісу, – повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.«Ми просимо керівників органів місцевого самоврядування максимально сприяти легальним заготівельникам ягід, грибів та лікарських рослин, оскільки саме вони наповнюють бюджети громад. Щодо представників комерційних структур, які прагнуть вивезти за межі області стратегічно важливу чорницю та іншу вартісну лісову продукцію без сплати належних податків, то в інтересах громади переконати таких бізнесменів працювати в правовому полі», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що фахівці територіальних органів ДФС в області завжди допоможуть фаховими консультаціями в питанні легалізації заготівлі дикорослої продукції та сплати податків.«Незалежно від метеоумов громади не повинні втратити можливість залучити до бюджетів кошти у вигляді сплачених податків від учасників заготівельного ринку. Тож, режим максимального сприяння на території громади повинні мати ті бізнесмени, які дотримуються вимог чинного законодавства і дбають про інтереси громади, на території якої здійснюють заготівельну діяльність», - підсумувала Світлана Савчук.Нагадаємо, що серед передбачених законом податкових платежів, що повинні поповнити бюджети всіх рівнів в період заготівлі, - рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів, ПДФО та єдиний податок. Переважна сума від їх надходжень зараховується до бюджетів громад.Сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області