У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
Сьогодні, 13:53
У парку «Слов'янський» Володимира-Волинського зібралось чимало людей, щоб відсвяткувати День молоді.
Про це пише БУГ.
Вечірню програму тут розпочали танцюристи MJDS. Підготували для жителів міста і музичну програму за участі місцевих виконавців та відомих гуртів.
Вперше на великій сцені виступив молодіжний гурт «Spark» з Володимира-Волинського.
Також публіку розважав відомий луцький гурт «ФлайzZzа».
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Про це пише БУГ.
Вечірню програму тут розпочали танцюристи MJDS. Підготували для жителів міста і музичну програму за участі місцевих виконавців та відомих гуртів.
Вперше на великій сцені виступив молодіжний гурт «Spark» з Володимира-Волинського.
Також публіку розважав відомий луцький гурт «ФлайzZzа».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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