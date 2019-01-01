У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО





Про це пише



Вечірню програму тут розпочали танцюристи MJDS. Підготували для жителів міста і музичну програму за участі місцевих виконавців та відомих гуртів.



Вперше на великій сцені виступив молодіжний гурт «Spark» з Володимира-Волинського.



Також публіку розважав відомий луцький гурт «ФлайzZzа».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку «Слов'янський» Володимира-Волинського зібралось чимало людей, щоб відсвяткувати День молоді.Про це пише БУГ Вечірню програму тут розпочали танцюристи MJDS. Підготували для жителів міста і музичну програму за участі місцевих виконавців та відомих гуртів.Вперше на великій сцені виступив молодіжний гурт «Spark» з Володимира-Волинського.Також публіку розважав відомий луцький гурт «ФлайzZzа».

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