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У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО

У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У парку «Слов'янський» Володимира-Волинського зібралось чимало людей, щоб відсвяткувати День молоді.

Про це пише БУГ.

Вечірню програму тут розпочали танцюристи MJDS. Підготували для жителів міста і музичну програму за участі місцевих виконавців та відомих гуртів.

Вперше на великій сцені виступив молодіжний гурт «Spark» з Володимира-Волинського.

Також публіку розважав відомий луцький гурт «ФлайzZzа».

У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО
У волинському місті відсвяткували День молоді. ФОТО

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Теги: свято, Волинь
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