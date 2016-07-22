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У Києві поблизу будинку вибухнула припаркована автівка. ВІДЕО

У Києві поблизу будинку вибухнула припаркована автівка. ВІДЕО
Поблизу житлового будинку в Києві о першій ночі стався вибух в автомобілі Lexus GS 300.

Інцидент трапився вночі 1 липня, – повідомляє видання "Інформатор", передає ТСН.

За словами очевидців, які в момент вибуху перебували у дворі будинку, вони почули потужний хлопок, вибігли подивитися і побачили як з моторного відсіку припаркованого автомобіля виривається потужний стовп полум'я. Очевидці одразу ж викликали рятувальників ДСНС.

Пожежники приїхали буквально за кілька хвилин, оскільки чергова частина перебувала в декількох сотнях метрів від палаючої машини. Незважаючи на оперативне реагування та злагоджені дії рятувальників, у Lexus практично повністю вигорів моторний відсік. Також вогонь серйозно пошкодив лобове скло і салон автомобіля.

За характером пошкоджень капота – він буквально злетів з машини – правоохоронці припускають, що причиною пожежі міг стати вибух. На щастя на момент події в автомобілі нікого не було.

На місці працювали рятувальники ДСНС, екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановить слідство.


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Теги: вибух, аварія
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