У Києві поблизу будинку вибухнула припаркована автівка. ВІДЕО





Інцидент трапився вночі 1 липня, – повідомляє видання "Інформатор", передає



За словами очевидців, які в момент вибуху перебували у дворі будинку, вони почули потужний хлопок, вибігли подивитися і побачили як з моторного відсіку припаркованого автомобіля виривається потужний стовп полум'я. Очевидці одразу ж викликали рятувальників ДСНС.



Пожежники приїхали буквально за кілька хвилин, оскільки чергова частина перебувала в декількох сотнях метрів від палаючої машини. Незважаючи на оперативне реагування та злагоджені дії рятувальників, у Lexus практично повністю вигорів моторний відсік. Також вогонь серйозно пошкодив лобове скло і салон автомобіля.



За характером пошкоджень капота – він буквально злетів з машини – правоохоронці припускають, що причиною пожежі міг стати вибух. На щастя на момент події в автомобілі нікого не було.



На місці працювали рятувальники ДСНС, екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановить слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу житлового будинку в Києві о першій ночі стався вибух в автомобілі Lexus GS 300.Інцидент трапився вночі 1 липня, – повідомляє видання "Інформатор", передає ТСН За словами очевидців, які в момент вибуху перебували у дворі будинку, вони почули потужний хлопок, вибігли подивитися і побачили як з моторного відсіку припаркованого автомобіля виривається потужний стовп полум'я. Очевидці одразу ж викликали рятувальників ДСНС.Пожежники приїхали буквально за кілька хвилин, оскільки чергова частина перебувала в декількох сотнях метрів від палаючої машини. Незважаючи на оперативне реагування та злагоджені дії рятувальників, у Lexus практично повністю вигорів моторний відсік. Також вогонь серйозно пошкодив лобове скло і салон автомобіля.За характером пошкоджень капота – він буквально злетів з машини – правоохоронці припускають, що причиною пожежі міг стати вибух. На щастя на момент події в автомобілі нікого не було.На місці працювали рятувальники ДСНС, екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановить слідство.

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