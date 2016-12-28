У Луцьку за вихідні медики «відкачували» від алкоголю 13 людей





Про це медзаклад інформує у Facebook.



У травмпункт звернулося 117 травмованих, з них - 31 з переломами. 13 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини. 27 разів викликали лікарів з дому у позаробочий часю

В операційному блоці хірурги виконали 29 операцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулі вихідні дні, починаючи з 16-ої години 28 червня до 8:00 1 липня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 96 пацієнтів.Про це медзаклад інформує у Facebook.У травмпункт звернулося 117 травмованих, з них - 31 з переломами. 13 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини. 27 разів викликали лікарів з дому у позаробочий часюВ операційному блоці хірурги виконали 29 операцій.

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