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У Луцьку за вихідні медики «відкачували» від алкоголю 13 людей

У Луцьку за вихідні медики «відкачували» від алкоголю 13 людей
У минулі вихідні дні, починаючи з 16-ої години 28 червня до 8:00 1 липня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 96 пацієнтів.

Про це медзаклад інформує у Facebook.

У травмпункт звернулося 117 травмованих, з них - 31 з переломами. 13 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини. 27 разів викликали лікарів з дому у позаробочий часю
В операційному блоці хірурги виконали 29 операцій.


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Теги: алкоголь, лікарі
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