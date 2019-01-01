На Київщині матір викинула тіло немовляти на смітник





Інцидент трапився сьогодні, 1 липня, – повідомляє



На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт.



Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.



Попередньо встановили, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Котляревського в місті Узин перехожі знайшли біля сміттєвого бака замотане тіло новонародженого хлопчика.Інцидент трапився сьогодні, 1 липня, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт.Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.Попередньо встановили, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.

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