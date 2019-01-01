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На Київщині матір викинула тіло немовляти на смітник

На Київщині матір викинула тіло немовляти на смітник
На вулиці Котляревського в місті Узин перехожі знайшли біля сміттєвого бака замотане тіло новонародженого хлопчика.

Інцидент трапився сьогодні, 1 липня, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт.

Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Попередньо встановили, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.

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Теги: Київщина, матір викинула немовля, смітник
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