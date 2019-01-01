На Київщині матір викинула тіло немовляти на смітник
Сьогодні, 14:43
На вулиці Котляревського в місті Узин перехожі знайшли біля сміттєвого бака замотане тіло новонародженого хлопчика.
Інцидент трапився сьогодні, 1 липня, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт.
Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
Попередньо встановили, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.
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Інцидент трапився сьогодні, 1 липня, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт.
Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
Попередньо встановили, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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