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«ПортCity» розігрує відпочинок у ОАЕ*

«ПортCity» розігрує відпочинок у ОАЕ*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» розігрує відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати.

З 1 по 31 липня робіть покупки у магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на суму від 300 гривень вказуйте на звороті чеку своє прізвище, ім’я та номер телефону, опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ та вигравайте.

31 липня о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Особиста присутність обов’язкова.


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Теги: ПортCity, розіграш
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