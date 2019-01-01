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Бешкетник з 40-го кварталу: Шкітер розповів про особисте. ВІДЕО

Бешкетник з 40-го кварталу: Шкітер розповів про особисте. ВІДЕО
Луцький журналіст, політик та співзасновник Громадянського руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер поділився особистими подробицями з дитинства і розповів про своє життя на 40-му кварталі у Луцьку.

Про це він говорив під час ефіру у рубриці «Цікавий гість» на 12 каналі.

У дитинстві – розбишака і злісний порушник шкільного порядку, а тепер – серйозний і стриманий політик, так здебільшого характеризують Тараса Шкітера люди із його близького оточення.

«Все своє дитинство я проживав на вулиці Конякіна, а це – на 40-му кварталі, який вже тоді вважався промисловим. Там у мене була така компанія хлопців-бешкетників, із якими ми все дитинство провели на вулиці, ну й ми бавилися не на дитячих майданчиках, а на будівництвах, бігали на картонно-рубероїдний завод. Коли батьки про це дізнавалися, то я отримував добрячий наганяй, але тоді було щасливе дитинство», – розповів Тарас Шкітер.

Коли майбутній громадський діяч пішов до школи, то традиційна форма і довгі уроки здавалися йому тортурами і надскладним випробуванням його дитячої непосидючості. Від цього і виникали проблеми з поведінкою.

Тарас Шкітер навчався у ЗОШ №25 і переконує, що успіхи були доволі таки непоганими, але попри те були проблеми із дисципліною.

«В мені була та внутрішня енергія і бажання себе якось проявити, тоді я не знав, як це зробити правильно. Мені казали, що потрібно через навчання, а я думав, робити це у інший спосіб», – каже Шкітер і додає, що тільки у одинадцятому класі наважився вибачитися за свою поведінку перед педагогами, бо надто багато нервів «зробив» таким хорошим людям.

Деталі – у випуску програми «Цікавий гість» на 12 каналі.



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Теги: Шкітер, вибори, Луцьк, Свідомі, Верховна Рада, інтерв'ю, 12 канал, дитинство
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