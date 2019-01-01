У західних областях України пройдуть дощі





Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 2 липня вночі у західних та північних областях, вдень в країні, крім півдня, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі, град", - йдется у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 2 липня очікують грози та шквальний вітер.Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, 2 липня вночі у західних та північних областях, вдень в країні, крім півдня, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі, град", - йдется у повідомлені.

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