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У західних областях України пройдуть дощі

У західних областях України пройдуть дощі
В Україні 2 липня очікують грози та шквальний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 2 липня вночі у західних та північних областях, вдень в країні, крім півдня, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі, град", - йдется у повідомлені.

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Теги: дощі, синоптик, прогноз
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