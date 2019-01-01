Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав, вул.: Південна, Садова
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Галичанська сільська рада- Клуб
Галичанська сільська рада-Дитячий садок
ФОП Стецюк М.М-магазин
ФГ "Галичани-АГРО"-Млин
ФГ "Галичани-АГРО"-Контора
ПАТ"Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.Галичани
Горохівський районний відділ освіти-школа
Галичанська сільська рада-Башня
ФГ "Галичани-АГРО"-КЗС
ФГ "Галичани-АГРО"-Диспетчерська
Берестечківське СТ-магазин
Дім молитви-Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФГ "Галичани-АГРО"-Тракторна бригада
ФОП Мулько А.А.-магазин
Горохівська лікарня ветеринарної медицини-Дільниця
Церква
Галичанська сільська рада-башня
Берестечківське СТ -магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа с. Хмельницьке
Галичанська сільська рада-башня
ТзОВ"АгрокомГаличани-ДКУ, свинарник
ФОП Машина М.Ф.-Торговий павільйон
Церква-с. Хмельницьке
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ТзОВ" ТАФОМ"-цех компостування органічних матеріалі с. Борочичі:
вул. Б. Хмельницького,
вул. Тиха
с. Галичани:
вул. Весела
вул. Шкільна,
вул. Зелена
вул. Прибережна
вул. Берестечківська,
вул. Весела
вул. Польова
вул. Лесі Українки
вул. Молодіжна,
вул. Ставкова,
вул. Прибережна
с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська
вул. Озерна
вул. Набережна
с. Хмельницьке:
вул. Шкільна,
вул. Набережна
вул. Лісова
вул. Молодіжна
вул. Берестечківська
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
смт. Іваничі мікрорайон Цукрового, а саме вул. Підцерква, вул. Шевченка, вул. Єрьоміна, вул. Будівельна,
вул. Заводська
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Львівська залізниця
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В.
«Центр сертиф.та експ. Насіння»
Церква с.Погиньки
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ ім. І.Франка
ФОП Максаков В.А.
Церква с.Радошин
ФОП Василюк Я.П.
Львівська філія ПрАТ"Київстар" с.Радошин
ДП"УППУЗ"
Ковельське МТМО ФАП с.Марянівка с.Битень
смт.Голоби
с.Погиньки
с.Радошин
с.Марянівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00–17:00
ФОП Захарчук О.С.,ТзОВ „Асторія Пласт”,ФОП Гнатюк Л.О.,ФОП Федорчук І.М.,ТзОВ „ГОР-АГРО”,ПП Андрушко А.В. с. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Надрічна.
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-52 9:00 – 17:00 Побут, с. Коцюри
2. ПЛ-0.4кВ КТП-236 9:00 – 17:00 Школа, магазини, с.Гупали
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка
14. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1.
9:00-17:00 П П Воробець,Старовижівський автодор,ТзОВ Паливо-торф,кафе Волиняночка, магазин Люкс Автостанція смт Стара Вижівка вул Завкзальна,Вокзольна,Лісова,Дачна,Михайлівська,Ювілейна Весняна Мисливська Лугова Кюцюбинського Ватутіна Першотравнева Шевченка Привокзальна Незалежності
2. КТП-169Л-1 9:00-16:00 с Дубечне вул Костючика, Довгаля, Вишнева, Підварська
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ЛР-103 до КТП-128
КТП-127
КТП-351
КТП-299
КТП-128 10:00-16:30
Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, дит.садок ,столова школи,школа, АТС, ФАП, ФОП Петрович Р.М.- магазин, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України» - бригада с.Гайки
2. КТП-140 10:00-13:00 с.Ставки
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав, вул.: Південна, Садова
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Галичанська сільська рада- Клуб
Галичанська сільська рада-Дитячий садок
ФОП Стецюк М.М-магазин
ФГ "Галичани-АГРО"-Млин
ФГ "Галичани-АГРО"-Контора
ПАТ"Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.Галичани
Горохівський районний відділ освіти-школа
Галичанська сільська рада-Башня
ФГ "Галичани-АГРО"-КЗС
ФГ "Галичани-АГРО"-Диспетчерська
Берестечківське СТ-магазин
Дім молитви-Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФГ "Галичани-АГРО"-Тракторна бригада
ФОП Мулько А.А.-магазин
Горохівська лікарня ветеринарної медицини-Дільниця
Церква
Галичанська сільська рада-башня
Берестечківське СТ -магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа с. Хмельницьке
Галичанська сільська рада-башня
ТзОВ"АгрокомГаличани-ДКУ, свинарник
ФОП Машина М.Ф.-Торговий павільйон
Церква-с. Хмельницьке
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ТзОВ" ТАФОМ"-цех компостування органічних матеріалі с. Борочичі:
вул. Б. Хмельницького,
вул. Тиха
с. Галичани:
вул. Весела
вул. Шкільна,
вул. Зелена
вул. Прибережна
вул. Берестечківська,
вул. Весела
вул. Польова
вул. Лесі Українки
вул. Молодіжна,
вул. Ставкова,
вул. Прибережна
с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська
вул. Озерна
вул. Набережна
с. Хмельницьке:
вул. Шкільна,
вул. Набережна
вул. Лісова
вул. Молодіжна
вул. Берестечківська
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
смт. Іваничі мікрорайон Цукрового, а саме вул. Підцерква, вул. Шевченка, вул. Єрьоміна, вул. Будівельна,
вул. Заводська
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Львівська залізниця
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В.
«Центр сертиф.та експ. Насіння»
Церква с.Погиньки
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ ім. І.Франка
ФОП Максаков В.А.
Церква с.Радошин
ФОП Василюк Я.П.
Львівська філія ПрАТ"Київстар" с.Радошин
ДП"УППУЗ"
Ковельське МТМО ФАП с.Марянівка с.Битень
смт.Голоби
с.Погиньки
с.Радошин
с.Марянівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00–17:00
ФОП Захарчук О.С.,ТзОВ „Асторія Пласт”,ФОП Гнатюк Л.О.,ФОП Федорчук І.М.,ТзОВ „ГОР-АГРО”,ПП Андрушко А.В. с. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Надрічна.
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-52 9:00 – 17:00 Побут, с. Коцюри
2. ПЛ-0.4кВ КТП-236 9:00 – 17:00 Школа, магазини, с.Гупали
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка
14. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1.
9:00-17:00 П П Воробець,Старовижівський автодор,ТзОВ Паливо-торф,кафе Волиняночка, магазин Люкс Автостанція смт Стара Вижівка вул Завкзальна,Вокзольна,Лісова,Дачна,Михайлівська,Ювілейна Весняна Мисливська Лугова Кюцюбинського Ватутіна Першотравнева Шевченка Привокзальна Незалежності
2. КТП-169Л-1 9:00-16:00 с Дубечне вул Костючика, Довгаля, Вишнева, Підварська
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ЛР-103 до КТП-128
КТП-127
КТП-351
КТП-299
КТП-128 10:00-16:30
Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, дит.садок ,столова школи,школа, АТС, ФАП, ФОП Петрович Р.М.- магазин, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України» - бригада с.Гайки
2. КТП-140 10:00-13:00 с.Ставки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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