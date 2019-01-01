Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00Магазин, ФАПс. Маркостав, вул.: Південна, Садова1. 09:00-17:00Галичанська сільська рада- КлубГаличанська сільська рада-Дитячий садокФОП Стецюк М.М-магазинФГ "Галичани-АГРО"-МлинФГ "Галичани-АГРО"-КонтораПАТ"Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.ГаличаниГорохівський районний відділ освіти-школаГаличанська сільська рада-БашняФГ "Галичани-АГРО"-КЗСФГ "Галичани-АГРО"-ДиспетчерськаБерестечківське СТ-магазинДім молитви-Дім молитвиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПФГ "Галичани-АГРО"-Тракторна бригадаФОП Мулько А.А.-магазинГорохівська лікарня ветеринарної медицини-ДільницяЦеркваГаличанська сільська рада-башняБерестечківське СТ -магазинГорохівський районний відділ освіти-школа с. ХмельницькеГаличанська сільська рада-башняТзОВ"АгрокомГаличани-ДКУ, свинарникФОП Машина М.Ф.-Торговий павільйонЦерква-с. ХмельницькеКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПТзОВ" ТАФОМ"-цех компостування органічних матеріалі с. Борочичі:вул. Б. Хмельницького,вул. Тихас. Галичани:вул. Веселавул. Шкільна,вул. Зеленавул. Прибережнавул. Берестечківська,вул. Веселавул. Польовавул. Лесі Українкивул. Молодіжна,вул. Ставкова,вул. Прибережнас. Новий Зборишів:вул. Зозульськавул. Озернавул. Набережнас. Хмельницьке:вул. Шкільна,вул. Набережнавул. Лісовавул. Молодіжнавул. Берестечківська1. 9:00-17:00смт. Іваничі мікрорайон Цукрового, а саме вул. Підцерква, вул. Шевченка, вул. Єрьоміна, вул. Будівельна,вул. ЗаводськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00 Львівська залізницяГолобське споживче товариствоКовельське МТМОКовельське РайвоЦерква с.БитеньС/Р РадошинФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В.«Центр сертиф.та експ. Насіння»Церква с.ПогинькиВол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"СТзОВ ім. І.ФранкаФОП Максаков В.А.Церква с.РадошинФОП Василюк Я.П.Львівська філія ПрАТ"Київстар" с.РадошинДП"УППУЗ"Ковельське МТМО ФАП с.Марянівка с.Битеньсмт.Голобис.Погинькис.Радошинс.МарянівкаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00–17:00ФОП Захарчук О.С.,ТзОВ „Асторія Пласт”,ФОП Гнатюк Л.О.,ФОП Федорчук І.М.,ТзОВ „ГОР-АГРО”,ПП Андрушко А.В. с. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Надрічна.1. ПЛ-0.4кВ КТП-52 9:00 – 17:00 Побут, с. Коцюри2. ПЛ-0.4кВ КТП-236 9:00 – 17:00 Школа, магазини, с.ГупалиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ:вул.Сонячна 8-12, 9вул.Куліша 2-6вул.Сковороди 11, 22вул.Миру 11-27, 10-22вул.Б.Хмельницького 22вул.Зелена 53-63, 52-72пров.Мирний 19,20Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка14. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж15. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто1. ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1.9:00-17:00 П П Воробець,Старовижівський автодор,ТзОВ Паливо-торф,кафе Волиняночка, магазин Люкс Автостанція смт Стара Вижівка вул Завкзальна,Вокзольна,Лісова,Дачна,Михайлівська,Ювілейна Весняна Мисливська Лугова Кюцюбинського Ватутіна Першотравнева Шевченка Привокзальна Незалежності2. КТП-169Л-1 9:00-16:00 с Дубечне вул Костючика, Довгаля, Вишнева, Підварська1. ПЛ-10кВ Л-42-01Від ЛР-103 до КТП-128КТП-127КТП-351КТП-299КТП-128 10:00-16:30Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, дит.садок ,столова школи,школа, АТС, ФАП, ФОП Петрович Р.М.- магазин, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України» - бригада с.Гайки2. КТП-140 10:00-13:00 с.Ставки