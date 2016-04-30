Волинянин ховав на дачі боєприпаси
Сьогодні, 17:14
Поліцейські вилучили в ковельчанина майже 150 патронів.
Частину патронів поліцейські виявили під час поверхневого огляду чоловіка на одній із вулиць у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, поліцейські встановили, що чоловік зберігає також боєприпаси в дачному будинку. Загалом у нього правоохоронці вилучили 149 патронів калібру 5,45 мм.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
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Частину патронів поліцейські виявили під час поверхневого огляду чоловіка на одній із вулиць у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, поліцейські встановили, що чоловік зберігає також боєприпаси в дачному будинку. Загалом у нього правоохоронці вилучили 149 патронів калібру 5,45 мм.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
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