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Волинянин ховав на дачі боєприпаси

Волинянин ховав на дачі боєприпаси
Поліцейські вилучили в ковельчанина майже 150 патронів.

Частину патронів поліцейські виявили під час поверхневого огляду чоловіка на одній із вулиць у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, поліцейські встановили, що чоловік зберігає також боєприпаси в дачному будинку. Загалом у нього правоохоронці вилучили 149 патронів калібру 5,45 мм.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.





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Теги: боєприпаси, Ковель
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