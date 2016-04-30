Волинянин ховав на дачі боєприпаси

Поліцейські вилучили в ковельчанина майже 150 патронів.Частину патронів поліцейські виявили під час поверхневого огляду чоловіка на одній із вулиць у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.Окрім цього, поліцейські встановили, що чоловік зберігає також боєприпаси в дачному будинку. Загалом у нього правоохоронці вилучили 149 патронів калібру 5,45 мм.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.