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У волинському місті на двох вулицях відключать воду

У волинському місті на двох вулицях відключать воду
На вулицях Поліської Січі та Ак. Глушкова у Володимирі-Волинському відключать холодну воду.

Про це пише Володимир Медіа.

Зазначають, що у зв’язку з виконанням робіт по ремонту зовнішніх мереж холодного та гарячого водопостачання комунальними підприємствами УВКГ і «Володимир-Волинськтеплоенерго» в четвер, 4 липня, з 9:00 до 16:00 буде припинене холодне водопостачання.

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Теги: відключення, Волинь, вода, Володимир-Волинський
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