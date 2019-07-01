У волинському місті на двох вулицях відключать воду





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Зазначають, що у зв’язку з виконанням робіт по ремонту зовнішніх мереж холодного та гарячого водопостачання комунальними підприємствами УВКГ і «Володимир-Волинськтеплоенерго» в четвер, 4 липня, з 9:00 до 16:00 буде припинене холодне водопостачання.



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