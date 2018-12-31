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Не можна відкрити ні вікон, ні дверей: у Ковелі люди потерпають від смороду з каналізації

Не можна відкрити ні вікон, ні дверей: у Ковелі люди потерпають від смороду з каналізації
Два з половиною роки мешканці вулиці Драгоманова в Ковелі потерпають від нестерпного смороду, який доноситься з каналізації, що на проїжджій частині дороги. А поряд з каналізаційним люком уже провалився асфальт.

Ковельчани прийшли озвучити свою проблему на засідання 52-ї сесії Ковельської міської ради, - пише ПроКовель.

Зокрема, мешканка вулиці Драгоманова Ірина Рудик розповіла, що комунальна служба водоканалу сюди постійно навідується, викачує каналізаційні стоки, однак це не вирішує загальної проблему. Жителі хвилюються, що в яму, заповнену фекаліями, можуть впасти діти. І тоді біди буде не уникнути.

«У нас є велика проблема, з якою ми зверталися вже 2,5 роки. У нас каналізація знаходиться не в належному стані. Постійно її викачують. Перші рази – раз в місяць, потім – раз в тиждень. Тепер кожен день приїздить машина з водоканалу, робить свою роботу. Запах стоїть відповідний», - говорила Ірина Рудик.

«Це не можна відкрити ні вікон, ні дверей. Постійно провалюється дорога. Прийдуть, поремонтують, зараз знову стоїть така дірка. Ходять діти, їздять на велосипедах, їздять машини. Добре, ми добрі мешканці, поставили палку, причепили, щоб об’їжджали. А далі що буде? Два з половиною роки їздить машина, викачує. Ці кошти, що витратили на бензин, можна було вже побудувати колектор. Як нам далі жити в цьому смороді?» – обурювалася інша жінка з вулиці Драгоманова.




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Теги: Ковель, сморід
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