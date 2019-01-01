На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
Сьогодні, 15:53
Луцький виробник бруківки Le Bruk пропонує акційну ціну на нову плитку «Носталіт». Вартість ста квадратів – 159 грн/м2 (стандартна ціна без акції – 205 грн/м2).
Така знижка діє лише до серпня, – пише Перший.
Компанія нещодавно запустила лінію із виготовлення цієї бруківки. Вона – оригінальної форми та хорошої міцності. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. До того ж, сама бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.
Які переваги «Носталіту»?
- Такої плитки ще немає у ваших сусідів, родичів і на вулицях міста. Її форма – нова, і стане унікальною прикрасою вашого подвір’я.
- Міцна. Підходить і для подвір’я, і для тротуарів.
- Легка у монтажі.
- Зручна у догляді.
- Доступна в широкій кольоровій гамі: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.
Яка ціна на «Носталіт»?
Ціна залежить від кольору бруківки.
На сіру плитку зараз діє акція: при замовленні від ста квадратів ціна – 159 грн/м2. Купити «Носталіт» за знижкою можна лише до серпня – тож поспішайте! (Стандартна ціна на таку плитку – 205 грн/м2).
Бруківка «Носталіт» інших класичних кольорів (червона, чорна, оливкова) коштує 222 грн/м2.
Інші кольори коштують – 285 грн/м2.
Якщо ви хочете придбати бруківку, звертайтесь до виробника Le Bruk
Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.
Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/
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Така знижка діє лише до серпня, – пише Перший.
Компанія нещодавно запустила лінію із виготовлення цієї бруківки. Вона – оригінальної форми та хорошої міцності. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. До того ж, сама бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.
Які переваги «Носталіту»?
- Такої плитки ще немає у ваших сусідів, родичів і на вулицях міста. Її форма – нова, і стане унікальною прикрасою вашого подвір’я.
- Міцна. Підходить і для подвір’я, і для тротуарів.
- Легка у монтажі.
- Зручна у догляді.
- Доступна в широкій кольоровій гамі: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.
Яка ціна на «Носталіт»?
Ціна залежить від кольору бруківки.
На сіру плитку зараз діє акція: при замовленні від ста квадратів ціна – 159 грн/м2. Купити «Носталіт» за знижкою можна лише до серпня – тож поспішайте! (Стандартна ціна на таку плитку – 205 грн/м2).
Бруківка «Носталіт» інших класичних кольорів (червона, чорна, оливкова) коштує 222 грн/м2.
Інші кольори коштують – 285 грн/м2.
Якщо ви хочете придбати бруківку, звертайтесь до виробника Le Bruk
Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.
Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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