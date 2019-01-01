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На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*

На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
Луцький виробник бруківки Le Bruk пропонує акційну ціну на нову плитку «Носталіт». Вартість ста квадратів – 159 грн/м2 (стандартна ціна без акції – 205 грн/м2).

Така знижка діє лише до серпня, – пише Перший.

Компанія нещодавно запустила лінію із виготовлення цієї бруківки. Вона – оригінальної форми та хорошої міцності. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. До того ж, сама бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями.

На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*


Які переваги «Носталіту»?

- Такої плитки ще немає у ваших сусідів, родичів і на вулицях міста. Її форма – нова, і стане унікальною прикрасою вашого подвір’я.

- Міцна. Підходить і для подвір’я, і для тротуарів.

- Легка у монтажі.

- Зручна у догляді.

- Доступна в широкій кольоровій гамі: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.

На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*
На нову модель бруківки LeBruk діє акційна ціна. ФОТО*


Яка ціна на «Носталіт»?

Ціна залежить від кольору бруківки.

На сіру плитку зараз діє акція: при замовленні від ста квадратів ціна – 159 грн/м2. Купити «Носталіт» за знижкою можна лише до серпня – тож поспішайте! (Стандартна ціна на таку плитку – 205 грн/м2).

Бруківка «Носталіт» інших класичних кольорів (червона, чорна, оливкова) коштує 222 грн/м2.

Інші кольори коштують – 285 грн/м2.

Якщо ви хочете придбати бруківку, звертайтесь до виробника Le Bruk

Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12

Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.

Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/

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Теги: LeBruk
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