У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО





Про це пишуть



Дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 15:00 1 липня.



Зі слів очевидців аварії, автомобіль марки Skoda Octavia, рухаючись зі сторони вулиці Львівської в сторону села Рованці, не пропустив автівку Opel Vivaro. Внаслідок таких маневрів Opel Vivaro почало «кидати по дорозі».



Як повідомили свідки ДТП, Opel Vivaro викинуло на зустрічну смугу руху, де автомобіль і здійснив зіткнення з Ford Transit.



Унаслідок зіткнення Ford Тransit перекинувся.



На щастя, серед водіїв та пасажирів транспортних засобів серйозних травм не отримав ніхто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на дорозі до села Рованці сталась ДТП.Про це пишуть Волинські Новини Дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 15:00 1 липня.Зі слів очевидців аварії, автомобіль марки Skoda Octavia, рухаючись зі сторони вулиці Львівської в сторону села Рованці, не пропустив автівку Opel Vivaro. Внаслідок таких маневрів Opel Vivaro почало «кидати по дорозі».Як повідомили свідки ДТП, Opel Vivaro викинуло на зустрічну смугу руху, де автомобіль і здійснив зіткнення з Ford Transit.Унаслідок зіткнення Ford Тransit перекинувся.На щастя, серед водіїв та пасажирів транспортних засобів серйозних травм не отримав ніхто.

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