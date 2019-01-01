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У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО

У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку на дорозі до села Рованці сталась ДТП.

Про це пишуть Волинські Новини.

Дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 15:00 1 липня.

Зі слів очевидців аварії, автомобіль марки Skoda Octavia, рухаючись зі сторони вулиці Львівської в сторону села Рованці, не пропустив автівку Opel Vivaro. Внаслідок таких маневрів Opel Vivaro почало «кидати по дорозі».

Як повідомили свідки ДТП, Opel Vivaro викинуло на зустрічну смугу руху, де автомобіль і здійснив зіткнення з Ford Transit.

Унаслідок зіткнення Ford Тransit перекинувся.

На щастя, серед водіїв та пасажирів транспортних засобів серйозних травм не отримав ніхто.

У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО
У Луцьку через зіткнення перевернувся мінівен. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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