В Україну заборонили ввозити російські авто





Про це повідомили на сайті



Заборонені, зокрема, легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, мотоцикли, трактори та спеціальна техніка.



Які марки авто не можна ввозити: «Lada»; ГАЗ; УАЗ.



Відтак для підтвердження країни походження транспорту до митного оформлення потрібно надати відповідний документ.



Документи, що підтверджують країну походження товару:

1.сертифікат про походження товару;

2.засвідчена декларація про походження товару;

3.декларація про походження товару;

4.сертифікат про регіональне найменування товару.



Зазначимо, Кабмін 15 травня 2019 року збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня на територію України заборонили ввезення транспорту, що походить з Російської Федерації.Про це повідомили на сайті Державної фіскальної служби з посиланням на постанову Кабінету Міністрів.Заборонені, зокрема, легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, мотоцикли, трактори та спеціальна техніка.Які марки авто не можна ввозити: «Lada»; ГАЗ; УАЗ.Відтак для підтвердження країни походження транспорту до митного оформлення потрібно надати відповідний документ.Документи, що підтверджують країну походження товару:1.сертифікат про походження товару;2.засвідчена декларація про походження товару;3.декларація про походження товару;4.сертифікат про регіональне найменування товару.Зазначимо, Кабмін 15 травня 2019 року збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.

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