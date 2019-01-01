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В Україну заборонили ввозити російські авто

В Україну заборонили ввозити російські авто
З 1 липня на територію України заборонили ввезення транспорту, що походить з Російської Федерації.

Про це повідомили на сайті Державної фіскальної служби з посиланням на постанову Кабінету Міністрів.

Заборонені, зокрема, легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, мотоцикли, трактори та спеціальна техніка.

Які марки авто не можна ввозити: «Lada»; ГАЗ; УАЗ.

Відтак для підтвердження країни походження транспорту до митного оформлення потрібно надати відповідний документ.

Документи, що підтверджують країну походження товару:
1.сертифікат про походження товару;
2.засвідчена декларація про походження товару;
3.декларація про походження товару;
4.сертифікат про регіональне найменування товару.

Зазначимо, Кабмін 15 травня 2019 року збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.


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Теги: Україна, заборона, російські авто
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