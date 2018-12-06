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На найбільшому в світі ЛГБТ-параді була волонтерка, яка жила на Волині

На найбільшому в світі ЛГБТ-параді була волонтерка, яка жила на Волині
Найбільший ЛГБТ-парад у світі пройшов в Нью-Йорку. Туди з'їхалося три мільйони чоловік зі всього світу. Серед них – волонтерка з "Корпусу Миру", яка жила 2 роки на Волині.

Вперше там пройшла колона представників українського ЛГБТ-суспільства, яке нещодавно провело "Марш рівності" в столиці України, - пише Сьогодні.

Район Манхеттен в Нью-Йорку ще ніколи не був таким яскравим. По обидва боки П'ятої авеню - сотні тисяч глядачів. У центрі учасники прайду запалюваи публіку своїми танцями та оригінальними костюмами.

На п'ятдесяту річницю ЛГБТ-прайду з'їхалося 3 мільйони чоловік зі всього світу. Глядачі сиділи на вікнах хмарочосів і на парканах, щоб краще бачити парад.

Для безпеки в Нью-Йорку поставили металеві паркани.

У центрі Манхеттена виднівся жовто-синій прапор. Це була українська колона. Однак вона була нечисленна, декілька людей. Але з потужною підтримкою.

"Я з Каліфорнії, я жила 2 роки у Волинській області, викладала англійську в "Корпусі миру". Я люблю Україну і підтримую всіх людей в Україні", - каже одна з учасниць параду.

"Я не розмовляю українською, але разом з вами. Це неймовірно, тут зібралося стільки людей: різної віри, національностей та поглядів. Все святкують і всі щасливі," - додає ще один учасник параду.


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Теги: волонтер, США, Волинь, ЛГБТ-парад
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