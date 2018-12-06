На найбільшому в світі ЛГБТ-параді була волонтерка, яка жила на Волині





Вперше там пройшла колона представників українського ЛГБТ-суспільства, яке нещодавно провело "Марш рівності" в столиці України, - пише



Район Манхеттен в Нью-Йорку ще ніколи не був таким яскравим. По обидва боки П'ятої авеню - сотні тисяч глядачів. У центрі учасники прайду запалюваи публіку своїми танцями та оригінальними костюмами.



На п'ятдесяту річницю ЛГБТ-прайду з'їхалося 3 мільйони чоловік зі всього світу. Глядачі сиділи на вікнах хмарочосів і на парканах, щоб краще бачити парад.



Для безпеки в Нью-Йорку поставили металеві паркани.



У центрі Манхеттена виднівся жовто-синій прапор. Це була українська колона. Однак вона була нечисленна, декілька людей. Але з потужною підтримкою.



"Я з Каліфорнії, я жила 2 роки у Волинській області, викладала англійську в "Корпусі миру". Я люблю Україну і підтримую всіх людей в Україні", - каже одна з учасниць параду.



"Я не розмовляю українською, але разом з вами. Це неймовірно, тут зібралося стільки людей: різної віри, національностей та поглядів. Все святкують і всі щасливі," - додає ще один учасник параду.





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