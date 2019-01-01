Батько юнака, що підкорив шоу «Голос.Діти», очолює відділення поліції на Волині

Ярослава Карпука, який бере участь у проекті «Голос.Діти», – начальник місцевого відділення поліції.



Про це повідомили у



Нагадаємо, волинянин



«Тішуся успіхом сина. Почуття радості та гордості переповнюють моє серце», – поділився емоціями Микола Карпук, батько волинського фіналіста.



У родині Карпуків двоє дітей. Ярослав – старший. Його брату Захару – 7 років.



Ярослав закінчив місцеву музичну школу. Співом захоплюється з дитинства. У родині кажуть, талант до співу успадкував від дідуся та бабусі по маминій ліній. Вони за професією музиканти.



Мама фіналіста – Ірина – за освітою юрист, працює керівником відділу в Старовижівській райдержадміністрації. Батько – Микола, очолює місцеве відділення поліції.



Родина гордиться успіхами Ярослава та закликає волинян підтримати його під час голосування в суперфіналі вокального конкурсу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батько 14-річного волинянина, який бере участь у проекті «Голос.Діти», – начальник місцевого відділення поліції.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, волинянин розвернув всі суддівські крісла на сліпих відборах. Хлопець обрав собі зірковим тренером Дзідзя. Також виступ Ярослава потрапив до трендів YouTube. Відео з його виступом вже переглянули понад 850 тисяч користувачів мережі.«Тішуся успіхом сина. Почуття радості та гордості переповнюють моє серце», – поділився емоціями, батько волинського фіналіста.У родині Карпуків двоє дітей. Ярослав – старший. Його брату– 7 років.Ярослав закінчив місцеву музичну школу. Співом захоплюється з дитинства. У родині кажуть, талант до співу успадкував від дідуся та бабусі по маминій ліній. Вони за професією музиканти.Мама фіналіста –– за освітою юрист, працює керівником відділу в Старовижівській райдержадміністрації. Батько – Микола, очолює місцеве відділення поліції.Родина гордиться успіхами Ярослава та закликає волинян підтримати його під час голосування в суперфіналі вокального конкурсу.

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