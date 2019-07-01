На Волині чоловік побив дружину: у жінки – струс мозку і гематоми
Сьогодні, 17:22
У селі П’ятидні Володимир-Волинського району чоловік побив дружину.
До поліції звернулась жінка, яка розповіла, що 29 червня ввечері 37-річний чоловік, наніс їй тілесні ушкодження, - пише Володимир медіа.
Лікарі у потерпілої діагностували струс мозку та гематоми під очима.
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До поліції звернулась жінка, яка розповіла, що 29 червня ввечері 37-річний чоловік, наніс їй тілесні ушкодження, - пише Володимир медіа.
Лікарі у потерпілої діагностували струс мозку та гематоми під очима.
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