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На Волині чоловік побив дружину: у жінки – струс мозку і гематоми

На Волині чоловік побив дружину: у жінки – струс мозку і гематоми
У селі П’ятидні Володимир-Волинського району чоловік побив дружину.

До поліції звернулась жінка, яка розповіла, що 29 червня ввечері 37-річний чоловік, наніс їй тілесні ушкодження, - пише Володимир медіа.

Лікарі у потерпілої діагностували струс мозку та гематоми під очима.

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Теги: побиття, чоловік, Волинь
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