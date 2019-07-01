На Волині чоловік побив дружину: у жінки – струс мозку і гематоми





До поліції звернулась жінка, яка розповіла, що 29 червня ввечері 37-річний чоловік, наніс їй тілесні ушкодження, - пише



Лікарі у потерпілої діагностували струс мозку та гематоми під очима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П’ятидні Володимир-Волинського району чоловік побив дружину.До поліції звернулась жінка, яка розповіла, що 29 червня ввечері 37-річний чоловік, наніс їй тілесні ушкодження, - пише Володимир медіа Лікарі у потерпілої діагностували струс мозку та гематоми під очима.

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