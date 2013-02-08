Митрополит Драбинко подарував музею на Волині унікальне видання Євангелія

Олександр Драбинко вручив копію Пересопницького Євангелія представникам історичного музею.



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Презентація проходила у культурно-мистецькому центрі ім. Тараса Григоровича Шевченка. Начальник відділу культури та туризму Володимир-Волинської міськради Роман Віслобоков розповів історію Пересопницького Євангелія, адже ця книга написана у 16 столітті староукраїнською мовою і на ній, при вступі на посаду, присягають президенти України.



З вітальним словом виступив і директор Володимир-Волинського музею Володимир Стемковський, який розповів про відреставровані зразки сакрального мистецтва, які представили у КМЦ:



"Найцікавіше буде кожному підійти та доторкнутися і на хвилинку відчути себе президентом, який, правда, кладе руку на оригінал Євангелія".



Владика зазначив, що для пергаменту на якому воно написано потрібні 430-450 шкур телят. У свій час Іван Мазепа теж фундував цю книгу, давав її на реставрацію, зокрема обтягнув оксамитом. На Євангелії залишився автограф гетьмана.



Факсимільне видання по вазі відповідає оригіналу – це 9,5 кілограмів. Папір для його друку шукали дуже довго, адже хотіли, щоб він був максимально наближений до пергаменту на якому був написаний оригінал. Папір віднайшли аж у Голландії і видавництво «АДЕФ-Україна» його видало. Друк вийшов унікальним, адже не зникла жодна позначка, яка з’явилася за 450 років на його сторінках.



За словами єпископа Володимир-Волинського та Турійського Матфея, вручення Євангелія є знаковою подією, яка буде записана у літопис краю. Владика зауважив, що хотілося аби культурною та історичною спадщиною цікавилися більше, адже це безцінний дар, який ми повинні зберігати для майбутніх поколінь:



"Ми щиро вдячні вам, владико, за ваш візит, за вашу місію. Тому, що це дійсно місіонерська справа, а таких тепер, ми бачимо, і не так багато. Храмам чи монастирям ще дарують, а от музеям чи іншим закладам науки мало. Завдяки вам у музею є змога долучитися до спадщини, яка має півтисячолітню історію".



Далі відбулася власне передача Пересопницького Євангелія Володимир-Волинському історичному музею та підписання меморандуму про співпрацю між відділом культури Володимир-Волинської міськради та фондом «Пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира».



Усі, хто завітав на презентацію мали змогу торкнутися сторінок Євангелія, погортати їх, роздивитися автограф Івана Мазепи і навіть почути як звучить староукраїнська мова, адже митрополит Олександр зачитав уривок з Євангелія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневськийвручив копію Пересопницького Євангелія представникам історичного музею.Про це інформує «ВолиньUA» Презентація проходила у культурно-мистецькому центрі ім. Тараса Григоровича Шевченка. Начальник відділу культури та туризму Володимир-Волинської міськрадирозповів історію Пересопницького Євангелія, адже ця книга написана у 16 столітті староукраїнською мовою і на ній, при вступі на посаду, присягають президенти України.З вітальним словом виступив і директор Володимир-Волинського музею, який розповів про відреставровані зразки сакрального мистецтва, які представили у КМЦ:"Найцікавіше буде кожному підійти та доторкнутися і на хвилинку відчути себе президентом, який, правда, кладе руку на оригінал Євангелія".Владика зазначив, що для пергаменту на якому воно написано потрібні 430-450 шкур телят. У свій час Іван Мазепа теж фундував цю книгу, давав її на реставрацію, зокрема обтягнув оксамитом. На Євангелії залишився автограф гетьмана.Факсимільне видання по вазі відповідає оригіналу – це 9,5 кілограмів. Папір для його друку шукали дуже довго, адже хотіли, щоб він був максимально наближений до пергаменту на якому був написаний оригінал. Папір віднайшли аж у Голландії і видавництво «АДЕФ-Україна» його видало. Друк вийшов унікальним, адже не зникла жодна позначка, яка з’явилася за 450 років на його сторінках.За словами єпископа Володимир-Волинського та Турійського, вручення Євангелія є знаковою подією, яка буде записана у літопис краю. Владика зауважив, що хотілося аби культурною та історичною спадщиною цікавилися більше, адже це безцінний дар, який ми повинні зберігати для майбутніх поколінь:"Ми щиро вдячні вам, владико, за ваш візит, за вашу місію. Тому, що це дійсно місіонерська справа, а таких тепер, ми бачимо, і не так багато. Храмам чи монастирям ще дарують, а от музеям чи іншим закладам науки мало. Завдяки вам у музею є змога долучитися до спадщини, яка має півтисячолітню історію".Далі відбулася власне передача Пересопницького Євангелія Володимир-Волинському історичному музею та підписання меморандуму про співпрацю між відділом культури Володимир-Волинської міськради та фондом «Пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира».Усі, хто завітав на презентацію мали змогу торкнутися сторінок Євангелія, погортати їх, роздивитися автограф Івана Мазепи і навіть почути як звучить староукраїнська мова, адже митрополит Олександр зачитав уривок з Євангелія.

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