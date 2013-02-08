вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Драбинко подарував музею на Волині унікальне видання Євангелія

Митрополит Драбинко подарував музею на Волині унікальне видання Євангелія
У Володимирі-Волинському митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко вручив копію Пересопницького Євангелія представникам історичного музею.

Про це інформує «ВолиньUA».

Презентація проходила у культурно-мистецькому центрі ім. Тараса Григоровича Шевченка. Начальник відділу культури та туризму Володимир-Волинської міськради Роман Віслобоков розповів історію Пересопницького Євангелія, адже ця книга написана у 16 столітті староукраїнською мовою і на ній, при вступі на посаду, присягають президенти України.

З вітальним словом виступив і директор Володимир-Волинського музею Володимир Стемковський, який розповів про відреставровані зразки сакрального мистецтва, які представили у КМЦ:

"Найцікавіше буде кожному підійти та доторкнутися і на хвилинку відчути себе президентом, який, правда, кладе руку на оригінал Євангелія".

Владика зазначив, що для пергаменту на якому воно написано потрібні 430-450 шкур телят. У свій час Іван Мазепа теж фундував цю книгу, давав її на реставрацію, зокрема обтягнув оксамитом. На Євангелії залишився автограф гетьмана.

Факсимільне видання по вазі відповідає оригіналу – це 9,5 кілограмів. Папір для його друку шукали дуже довго, адже хотіли, щоб він був максимально наближений до пергаменту на якому був написаний оригінал. Папір віднайшли аж у Голландії і видавництво «АДЕФ-Україна» його видало. Друк вийшов унікальним, адже не зникла жодна позначка, яка з’явилася за 450 років на його сторінках.

За словами єпископа Володимир-Волинського та Турійського Матфея, вручення Євангелія є знаковою подією, яка буде записана у літопис краю. Владика зауважив, що хотілося аби культурною та історичною спадщиною цікавилися більше, адже це безцінний дар, який ми повинні зберігати для майбутніх поколінь:

"Ми щиро вдячні вам, владико, за ваш візит, за вашу місію. Тому, що це дійсно місіонерська справа, а таких тепер, ми бачимо, і не так багато. Храмам чи монастирям ще дарують, а от музеям чи іншим закладам науки мало. Завдяки вам у музею є змога долучитися до спадщини, яка має півтисячолітню історію".

Далі відбулася власне передача Пересопницького Євангелія Володимир-Волинському історичному музею та підписання меморандуму про співпрацю між відділом культури Володимир-Волинської міськради та фондом «Пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира».

Усі, хто завітав на презентацію мали змогу торкнутися сторінок Євангелія, погортати їх, роздивитися автограф Івана Мазепи і навіть почути як звучить староукраїнська мова, адже митрополит Олександр зачитав уривок з Євангелія.
Митрополит Драбинко подарував музею на Волині унікальне видання Євангелія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, Євангеліє
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Иуда
Відповісти
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:41
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій зіткнулися вантажівка і «швидка»
Сьогодні, 17:35
Митрополит Драбинко подарував музею на Волині унікальне видання Євангелія
Сьогодні, 17:32
На Волині чоловік побив дружину: у жінки – струс мозку і гематоми
Сьогодні, 17:22
Волинянин ховав на дачі боєприпаси
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Путіну подарували Луцьке Євангеліє Путіну подарували Луцьке Євангеліє
08 лютий, 2013, 08:39
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
23 червень, 19:47
Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту
19 червень, 12:03
Ще 12 волинських громад юридично перейшли до ПЦУ Ще 12 волинських громад юридично перейшли до ПЦУ
10 червень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин перерахував шахраям понад 5 тисяч гривень за неіснуючий мопед
Сьогодні, 18:40
 0
У місті на Волині затримали харків'янина з канабісом
Сьогодні, 18:30
 0
У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої»
Сьогодні, 18:25
 0
Відсьогодні в Україні зросли соцвиплати
Сьогодні, 18:21
 0
На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿