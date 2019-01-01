Деталі смертельної аварії на Волині, у якій зіткнулися вантажівка і «швидка»





В дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, трьох госпіталізували, - пише



ДТП сталася по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги «Peugeot Boxer» під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою «Volvo» за кермом, якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди помер 75-річний пасажир швидкої, житель Луцького району. Водія швидкої меддопомоги, 56-річного фельдшера, жителя Маневицького району, а також 42-річну доньку померлого, жительку Луцького району, госпіталізували в реанімацію Маневицької центральної райлікарні.



На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті доріг поблизу села Оконськ Маневицького району зіткнулися автомобіль швидкої медичної допомоги та вантажівка.В дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, трьох госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області ДТП сталася по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги «Peugeot Boxer» під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою «Volvo» за кермом, якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди помер 75-річний пасажир швидкої, житель Луцького району. Водія швидкої меддопомоги, 56-річного фельдшера, жителя Маневицького району, а також 42-річну доньку померлого, жительку Луцького району, госпіталізували в реанімацію Маневицької центральної райлікарні.На місці події працювала слідчо-оперативна група.Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого.

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