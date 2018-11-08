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У місті на Волині затримали харків'янина з канабісом

У місті на Волині затримали харків'янина з канабісом
У Володимирі 30 червня затримали 35-річного жителя міста Куп’янськ Харківської області.

Правоохоронці виявили у нього згорток із зеленою речовиною, схожою на канабіс, – пише Володимир.media.

Поліція з'ясовує, як харків'янин опинився у Володимирі, і з якою метою, а також походження речовини.

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Теги: Володимир, канабіс, поліція, харків'янин
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