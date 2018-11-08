У місті на Волині затримали харків'янина з канабісом





Правоохоронці виявили у нього згорток із зеленою речовиною, схожою на канабіс, – пише



Поліція з'ясовує, як харків'янин опинився у Володимирі, і з якою метою, а також походження речовини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі 30 червня затримали 35-річного жителя міста Куп’янськ Харківської області.Правоохоронці виявили у нього згорток із зеленою речовиною, схожою на канабіс, – пише Володимир.media Поліція з'ясовує, як харків'янин опинився у Володимирі, і з якою метою, а також походження речовини.

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