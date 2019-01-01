Суд залишив за ґратами лучанина, який задушив дружину





Про це інформує прес-служба

Вранці 11 жовтня 2018 під час словесного конфлікту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік за допомогою мотузки задушив свою дружину. Трагедія сталася якраз напередодні 29-го дня народження потерпілої.



Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України) і призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.



Проте, зловмисник та його захисник не погодились із таким рішенням місцевого суду й оскаржили його в апеляційному порядку, вважаючи покарання занадто суворим, а також стверджуючи, що вбивство було скоєне у стані «афекту», викликаному образами з боку дружини.



Апеляційну скаргу подав і представник потерпілої – матері вбитої жінки, вимагаючи більш суворого покарання для убивці її доньки, який постійно зловживав алкоголем та вчиняв у сім'ї сварки.



Як повідомляють у Волинському апеляційному суді, апеляційні скарги обох сторін залишили без задоволення, а вирок місцевого суду – без зміни.



Відтак, наступні 10 років убивця проведе за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річний лучанин, який вбив свою дружину, залишиться у місцях позбавлення волі на 10 років.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Вранці 11 жовтня 2018 під час словесного конфлікту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік за допомогою мотузки задушив свою дружину. Трагедія сталася якраз напередодні 29-го дня народження потерпілої.Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України) іПроте, зловмисник та його захисник не погодились із таким рішенням місцевого суду й оскаржили його в апеляційному порядку, вважаючи покарання занадто суворим, а також стверджуючи, що вбивство було скоєне у стані «афекту», викликаному образами з боку дружини.Апеляційну скаргу подав і представник потерпілої – матері вбитої жінки, вимагаючи більш суворого покарання для убивці її доньки, який постійно зловживав алкоголем та вчиняв у сім'ї сварки.Як повідомляють у Волинському апеляційному суді, апеляційні скарги обох сторін залишили без задоволення, а вирок місцевого суду – без зміни.Відтак, наступні 10 років убивця проведе за ґратами.

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