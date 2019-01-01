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Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО

Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО
У Луцьку поблизу гіпермаркету "Там Там" сталася аварія за участі двох легковиків.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня.

Так, близько 20.30 на повороті біля храму Всіх святих землі Волинської зіткнулися Фольцваген та Мерседес. Ймовірна причина аварії - недотримання дистанції і швидкісного режиму руху.
Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО


На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

На місці події очікують патрульний, які й з’ясують усі обставини пригоди.
Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО

Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО
Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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