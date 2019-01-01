Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО
Сьогодні, 21:06
У Луцьку поблизу гіпермаркету "Там Там" сталася аварія за участі двох легковиків.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня.
Так, близько 20.30 на повороті біля храму Всіх святих землі Волинської зіткнулися Фольцваген та Мерседес. Ймовірна причина аварії - недотримання дистанції і швидкісного режиму руху.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.
На місці події очікують патрульний, які й з’ясують усі обставини пригоди.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня.
Так, близько 20.30 на повороті біля храму Всіх святих землі Волинської зіткнулися Фольцваген та Мерседес. Ймовірна причина аварії - недотримання дистанції і швидкісного режиму руху.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.
На місці події очікують патрульний, які й з’ясують усі обставини пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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