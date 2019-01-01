Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО





Про це повідомляє Інформаційне агентство



ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня.



Так, близько 20.30 на повороті біля храму Всіх святих землі Волинської зіткнулися Фольцваген та Мерседес. Ймовірна причина аварії - недотримання дистанції і швидкісного режиму руху.





На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.



На місці події очікують патрульний, які й з’ясують усі обставини пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу гіпермаркету "Там Там" сталася аварія за участі двох легковиків.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня.Так, близько 20.30 на повороті біля храму Всіх святих землі Волинської зіткнулися Фольцваген та Мерседес. Ймовірна причина аварії - недотримання дистанції і швидкісного режиму руху.На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.На місці події очікують патрульний, які й з’ясують усі обставини пригоди.

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