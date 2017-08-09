У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей
Сьогодні, 21:28
Поліцейські Миколаївщини відкрили кримінал за фактом масового отруєння дітей у оздоровчому таборі Коблевого.
1 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому таборі у зоні відпочинку с. Коблеве отруїлися діти, - повідомляють правоохоронці.
Відомо, що сьогодні до медичного закладу з харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Наразі поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
1 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому таборі у зоні відпочинку с. Коблеве отруїлися діти, - повідомляють правоохоронці.
Відомо, що сьогодні до медичного закладу з харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Наразі поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей
Сьогодні, 21:28
Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО
Сьогодні, 21:06
В Україну заборонили ввозити російські авто
Сьогодні, 20:27
Бешкетник з 40-го кварталу: Шкітер розповів про особисте. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00