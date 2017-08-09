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У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей

У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей
Поліцейські Миколаївщини відкрили кримінал за фактом масового отруєння дітей у оздоровчому таборі Коблевого.

1 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому таборі у зоні відпочинку с. Коблеве отруїлися діти, - повідомляють правоохоронці.

Відомо, що сьогодні до медичного закладу з харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування.

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Теги: отруєння, табір, Коблево
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