Волинські лісівники вчилися боротьбі з пожежами у турецьких колег
Сьогодні, 21:58
Волинські працівники лісу переймали протипожежний досвід у своїх колег з Туреччини.
Навчальний візит відбувся у період з 24 по 28 червня 2019 року, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.
Представники Держлісагенства побували в місті Анталія (Туречинна) з метою вивчення досвіду запобігання лісовим пожежам та боротьби з ними. До складу делегації від Волинської області увійшли перший заступник начальника Волинського ОУЛМГ Руслан Войцеховський та головний лісничий ДП «Поліське лісове господарство» Анатолій Іщик.
Метою навчального візиту стало вивчення комплексної системи протипожежного захисту лісів та реагування на загоряння в екосистемах.
Обмін досвідом в цьому напрямку завжди є актуальним, оскільки ми прагнемо мінімалізувати лісові пожежі та максимально зберегти ліс від їх жахливих наслідків.
Для підготовки спеціалістів з боротьби із лісовими пожежами в Анталії було створено Міжнародний лісогосподарський навчальний центр (UOEMM), метою якого є проведення тренінгів для персоналу з питань гасіння лісових пожеж та провадження новітніх технологій у сфері протипожежного захисту лісів на національному та міжнародному рівнях. Такого роду семінари вони проводять із колегами з різних країн.
Лісівники Туреччини мають достатнє державне фінансування, сучасну техніку та обладнання, а також використовують для гасіння пожеж авіацію. Господарювання у цьому напрямку ведеться згідно з останніми світовими розробками і надбаннями. Тому представникам лісового господарства України було корисно послухати та перейняти досвід закордонних колег для вдосконалення та впровадження в свою систему охорони лісу від пожеж нових та головне – дієвих методів захисту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Навчальний візит відбувся у період з 24 по 28 червня 2019 року, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.
Представники Держлісагенства побували в місті Анталія (Туречинна) з метою вивчення досвіду запобігання лісовим пожежам та боротьби з ними. До складу делегації від Волинської області увійшли перший заступник начальника Волинського ОУЛМГ Руслан Войцеховський та головний лісничий ДП «Поліське лісове господарство» Анатолій Іщик.
Метою навчального візиту стало вивчення комплексної системи протипожежного захисту лісів та реагування на загоряння в екосистемах.
Обмін досвідом в цьому напрямку завжди є актуальним, оскільки ми прагнемо мінімалізувати лісові пожежі та максимально зберегти ліс від їх жахливих наслідків.
Для підготовки спеціалістів з боротьби із лісовими пожежами в Анталії було створено Міжнародний лісогосподарський навчальний центр (UOEMM), метою якого є проведення тренінгів для персоналу з питань гасіння лісових пожеж та провадження новітніх технологій у сфері протипожежного захисту лісів на національному та міжнародному рівнях. Такого роду семінари вони проводять із колегами з різних країн.
Лісівники Туреччини мають достатнє державне фінансування, сучасну техніку та обладнання, а також використовують для гасіння пожеж авіацію. Господарювання у цьому напрямку ведеться згідно з останніми світовими розробками і надбаннями. Тому представникам лісового господарства України було корисно послухати та перейняти досвід закордонних колег для вдосконалення та впровадження в свою систему охорони лісу від пожеж нових та головне – дієвих методів захисту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Минулого тижня волинські рятувальники ліквідували 35 пожеж
Сьогодні, 23:07
«Волинь» перемогла принципового суперника
Сьогодні, 22:34
Волинські лісівники вчилися боротьбі з пожежами у турецьких колег
Сьогодні, 21:58
У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей
Сьогодні, 21:28
Біля луцького собору стукнулися два «німці». ФОТО
Сьогодні, 21:06