Волинські лісівники вчилися боротьбі з пожежами у турецьких колег

Волинські працівники лісу переймали протипожежний досвід у своїх колег з Туреччини.Навчальний візит відбувся у період з 24 по 28 червня 2019 року, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.Представники Держлісагенства побували в місті Анталія (Туречинна) з метою вивчення досвіду запобігання лісовим пожежам та боротьби з ними. До складу делегації від Волинської області увійшли перший заступник начальника Волинського ОУЛМГта головний лісничий ДП «Поліське лісове господарство»Метою навчального візиту стало вивчення комплексної системи протипожежного захисту лісів та реагування на загоряння в екосистемах.Обмін досвідом в цьому напрямку завжди є актуальним, оскільки ми прагнемо мінімалізувати лісові пожежі та максимально зберегти ліс від їх жахливих наслідків.Для підготовки спеціалістів з боротьби із лісовими пожежами в Анталії було створено Міжнародний лісогосподарський навчальний центр (UOEMM), метою якого є проведення тренінгів для персоналу з питань гасіння лісових пожеж та провадження новітніх технологій у сфері протипожежного захисту лісів на національному та міжнародному рівнях. Такого роду семінари вони проводять із колегами з різних країн.Лісівники Туреччини мають достатнє державне фінансування, сучасну техніку та обладнання, а також використовують для гасіння пожеж авіацію. Господарювання у цьому напрямку ведеться згідно з останніми світовими розробками і надбаннями. Тому представникам лісового господарства України було корисно послухати та перейняти досвід закордонних колег для вдосконалення та впровадження в свою систему охорони лісу від пожеж нових та головне – дієвих методів захисту.