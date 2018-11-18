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«Волинь» перемогла принципового суперника

«Волинь» перемогла принципового суперника
Луцька «Волинь» отримала пермогу у принциповому західноукраїнському протистоянні минулого століття проти рівненського «Вереса».

Про це йшлося у повідомленні на сайті футбольного клубу.

Проти «Вереса» команда Андрія Тлумака зіграла двома різними складами у кожному з таймів та протягом фактично усього поєдинку володіла ігровою та територіальною перевагою над суперниками.

У другому таймі тиск на ворота рівнян особливо зріс, а «хрестоносці» не використали декілька чудових можливостей для забитих голів. При цьому, декілька разів нашу команду виручив і воротар, який зараз знаходиться у нас на перегляді.

Вирішальним моментом матчу на 87-й хвилині гри став точний удар з-за меж штрафного майданчика, який вдався Артуру Рябову. У підсумку, «Волинь» святкувала перемогу в першому літньому спарингу в рамках підготовки до нового сезону.

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Теги: Волинь, спорт, футбол, дербі, Верес
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