«Волинь» перемогла принципового суперника
Сьогодні, 22:34
Луцька «Волинь» отримала пермогу у принциповому західноукраїнському протистоянні минулого століття проти рівненського «Вереса».
Про це йшлося у повідомленні на сайті футбольного клубу.
Проти «Вереса» команда Андрія Тлумака зіграла двома різними складами у кожному з таймів та протягом фактично усього поєдинку володіла ігровою та територіальною перевагою над суперниками.
У другому таймі тиск на ворота рівнян особливо зріс, а «хрестоносці» не використали декілька чудових можливостей для забитих голів. При цьому, декілька разів нашу команду виручив і воротар, який зараз знаходиться у нас на перегляді.
Вирішальним моментом матчу на 87-й хвилині гри став точний удар з-за меж штрафного майданчика, який вдався Артуру Рябову. У підсумку, «Волинь» святкувала перемогу в першому літньому спарингу в рамках підготовки до нового сезону.
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Про це йшлося у повідомленні на сайті футбольного клубу.
Проти «Вереса» команда Андрія Тлумака зіграла двома різними складами у кожному з таймів та протягом фактично усього поєдинку володіла ігровою та територіальною перевагою над суперниками.
У другому таймі тиск на ворота рівнян особливо зріс, а «хрестоносці» не використали декілька чудових можливостей для забитих голів. При цьому, декілька разів нашу команду виручив і воротар, який зараз знаходиться у нас на перегляді.
Вирішальним моментом матчу на 87-й хвилині гри став точний удар з-за меж штрафного майданчика, який вдався Артуру Рябову. У підсумку, «Волинь» святкувала перемогу в першому літньому спарингу в рамках підготовки до нового сезону.
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