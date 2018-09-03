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Минулого тижня волинські рятувальники ліквідували 35 пожеж

Минулого тижня волинські рятувальники ліквідували 35 пожеж
Волинські рятувальники ліквідували 35 пожеж на території області.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинські області.

У період 24 – 30 червня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 35 пожеж, де загинула одна людина.

Йдеться про село Диковини Горохівського району, де на місці пожежі у дерев’яному житловому будинку ДСНСники виявили тіло 57-річного пенсіонера.

Окрім того, рятувальники здійснили 24 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень втопилися 4 громадян, з них одна дитина.

За минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 5 боєприпасів часів минулих воєн. Розмінування проводилося у Турійському районі.

Окрім цього, рятувальники ліквідували 5 загорань в екосистемах області. Незважаючи на усі застереження рятувальників громадяни подовжують грубо порушувати правила пожежної безпеки через що і горить суха рослинність. Значна відкрита площа горіння та сильний вітер призвели до того, що невеличке багаття перетворюється на неконтрольовану пожежу.

Так, 27 червня у селі Старовойтове Любомльського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,9 га, яке перекинулося на дерев’яну господарчу споруду (пустка). Пожежу оперативно загасили працівники 10-ї та 24-ї ДПРП, а також працівники місцевої пожежної охорони Гуща.

29 червня за межами населеного пункту села Стара Лішня, Іваничівського району виникло загорання сухої трави на площі 1 га, 30 червня - у селищі Ратне на площі 0.05 га та с.Пульмо Шацького району - 0,1 га, а ще поблизу села Тур Ратнівського району - 0,06 га. За попередніми даними, всі пожежі виникли внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Проводиться пошук осіб, які можуть бути причетні до виникнення займань.

Рятувальники знають, що повністю уникнути пожеж неможливо, але зменшити їхню кількість людина в змозі. Виконання основних правил пожежної безпеки в екосистемах не вимагає великих зусиль і дозволяє зберегти природні багатства. Тому працівники ДСНС вкотре закликають громадян бути обачними і дотримуватись правил пожежної безпеки, адже спекотна погода сприяє загоранню.

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Теги: Волинь, пожежа, ДСНС
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