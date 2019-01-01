вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 липня на Волині: гортаючи календар

2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук (на фото) та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук.

Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.

Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Минулого тижня волинські рятувальники ліквідували 35 пожеж
01 липень, 23:07
«Волинь» перемогла принципового суперника
01 липень, 22:34
Волинські лісівники вчилися боротьбі з пожежами у турецьких колег
01 липень, 21:58
У оздоровчому таборі – масове отруєння дітей
01 липень, 21:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
01 липень, 10:26
 1
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Минулого тижня волинські рятувальники ліквідували 35 пожеж
01 липень, 23:07
 0
«Волинь» перемогла принципового суперника
01 липень, 22:34
 0
Волинські лісівники вчилися боротьбі з пожежами у турецьких колег
01 липень, 21:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿