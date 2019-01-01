Просять облаштувати в`їзд у замок Любарта для людей на візках

У Луцьку просять створити нормальні умови для потрапляння людей з особливими потребами до Луцького замку.Таку прохання в Єдиній системі місцевих петицій зареєструвала"Задля самої можливості, перш за все, людям на візках потрапити у нашу древню твердиню, де проводять багато культурно-масових заходів, пропоную профільному управлінню міської ради, дирекції історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" розглянути можливості для створення умов доступності древньої твердині для людей з інвалідністю", - йдеться у тексті.Авторка петиції зазначає, що відвідуючи замок, ніхто не замислюємося над тим, що не всі земляки та гості міста можуть туди без перешкод потрапити.Світлана Зозуля зізналася, що замислитися над цим її змусив громадський діяч та мандрівник Дмитро Щебетюк, який нещодавно спробував "підкорити" нашу древню твердиню на візку.