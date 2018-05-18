У Луцькраді зізналися, що безсилі проти смороду в місті
Сьогодні, 08:10
Луцька міська рада не має важелів прямого впливу на підприємства, які, на думку міськради, винні у смороді в місті.
Про це йдеться у відповіді мерії на петицію Сергія Бакаленка про вирішення проблеми неприємного запаху в обласному центрі Волині.
У відповіді на петицію, міська рада звинувачує у смороді ТОВ “Біопаливо-енергетична компанія”, яка зливає відходи на поля фільтрації, що знаходяться на території Баївської сільської ради.
«Дані підприємства фактично розміщені у місті, проте зареєстровані у с.Рованці, вул.Промислова,3. Дозвіл на розміщення виробництва ТОВ «Біопаливо-енергетична компанія» надала Боратинська сільська рада. Поля фільтрації є приватною власністю ПАТ «Гнідавський цукровий завод». Канілізаційні стоки від району Вересневе та с.Гірка Полонка, з 2017 року відводяться централізованою мережею на каналізаційно-очисні споруди міста Луцька», - йдеться у відповіді.
Крім цього, у тексті додають: «Луцька міська рада не має заходів прямого впливу на дані підприємства, тому зверталась до Волинської обласної державної адміністрації, міського та обласного управлінь Держпродспоживслужби, державної екологічної інспекції у Волинській області, прокуратури Волинської області про вжиття заходів впливу до підприємств, які продовжують забруднювати атмосферне повітря, створювати нестерпні умови життя та праці лучанам, порушуючи взяті на себе зобов’язання у попередні роки. На даний час дієвих заходів впливу зі сторони обласних контролюючих служб не вжито»
Також, у зверненні йдеться, що 26 червня 2019 року депутати Луцької міської ради звернулись до Служби Безпеки України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України з проханням врегулювати ситуацію із виникненням та поширенням неприємного запаху у місті.
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Про це йдеться у відповіді мерії на петицію Сергія Бакаленка про вирішення проблеми неприємного запаху в обласному центрі Волині.
У відповіді на петицію, міська рада звинувачує у смороді ТОВ “Біопаливо-енергетична компанія”, яка зливає відходи на поля фільтрації, що знаходяться на території Баївської сільської ради.
«Дані підприємства фактично розміщені у місті, проте зареєстровані у с.Рованці, вул.Промислова,3. Дозвіл на розміщення виробництва ТОВ «Біопаливо-енергетична компанія» надала Боратинська сільська рада. Поля фільтрації є приватною власністю ПАТ «Гнідавський цукровий завод». Канілізаційні стоки від району Вересневе та с.Гірка Полонка, з 2017 року відводяться централізованою мережею на каналізаційно-очисні споруди міста Луцька», - йдеться у відповіді.
Крім цього, у тексті додають: «Луцька міська рада не має заходів прямого впливу на дані підприємства, тому зверталась до Волинської обласної державної адміністрації, міського та обласного управлінь Держпродспоживслужби, державної екологічної інспекції у Волинській області, прокуратури Волинської області про вжиття заходів впливу до підприємств, які продовжують забруднювати атмосферне повітря, створювати нестерпні умови життя та праці лучанам, порушуючи взяті на себе зобов’язання у попередні роки. На даний час дієвих заходів впливу зі сторони обласних контролюючих служб не вжито»
Також, у зверненні йдеться, що 26 червня 2019 року депутати Луцької міської ради звернулись до Служби Безпеки України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України з проханням врегулювати ситуацію із виникненням та поширенням неприємного запаху у місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Який вплив може мати недовлада,яка рейдерськи привласнила собі цю роль і перетворює місто в "помийну"яму.Що будемо робити,лучани???
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