вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькраді зізналися, що безсилі проти смороду в місті

У Луцькраді зізналися, що безсилі проти смороду в місті
Луцька міська рада не має важелів прямого впливу на підприємства, які, на думку міськради, винні у смороді в місті.

Про це йдеться у відповіді мерії на петицію Сергія Бакаленка про вирішення проблеми неприємного запаху в обласному центрі Волині.

У відповіді на петицію, міська рада звинувачує у смороді ТОВ “Біопаливо-енергетична компанія”, яка зливає відходи на поля фільтрації, що знаходяться на території Баївської сільської ради.

«Дані підприємства фактично розміщені у місті, проте зареєстровані у с.Рованці, вул.Промислова,3. Дозвіл на розміщення виробництва ТОВ «Біопаливо-енергетична компанія» надала Боратинська сільська рада. Поля фільтрації є приватною власністю ПАТ «Гнідавський цукровий завод». Канілізаційні стоки від району Вересневе та с.Гірка Полонка, з 2017 року відводяться централізованою мережею на каналізаційно-очисні споруди міста Луцька», - йдеться у відповіді.

Крім цього, у тексті додають: «Луцька міська рада не має заходів прямого впливу на дані підприємства, тому зверталась до Волинської обласної державної адміністрації, міського та обласного управлінь Держпродспоживслужби, державної екологічної інспекції у Волинській області, прокуратури Волинської області про вжиття заходів впливу до підприємств, які продовжують забруднювати атмосферне повітря, створювати нестерпні умови життя та праці лучанам, порушуючи взяті на себе зобов’язання у попередні роки. На даний час дієвих заходів впливу зі сторони обласних контролюючих служб не вжито»

Також, у зверненні йдеться, що 26 червня 2019 року депутати Луцької міської ради звернулись до Служби Безпеки України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України з проханням врегулювати ситуацію із виникненням та поширенням неприємного запаху у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід, Луцьк, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Який вплив може мати недовлада,яка рейдерськи привласнила собі цю роль і перетворює місто в "помийну"яму.Що будемо робити,лучани???
Відповісти
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд залишив за ґратами лучанина, який задушив дружину
Сьогодні, 08:24
У Луцькраді зізналися, що безсилі проти смороду в місті
Сьогодні, 08:10
«Співпраця з КДБ – не гріх», – патріарх Філарет
Сьогодні, 07:13
Лучани просять облаштувати для візочників в`їзд у замок Любарта
Сьогодні, 06:04
Росія знову скликає Радбез ООН через мовний закон в Україні
Сьогодні, 05:24
Схожі новини
Дійшли до Президента: лучани просять розібратись зі смородом у місті Дійшли до Президента: лучани просять розібратись зі смородом у місті
18 травень, 2018, 12:51
«Розібратись, вплинути та усунути», - лучанка про сморід у місті «Розібратись, вплинути та усунути», - лучанка про сморід у місті
23 квітень, 2018, 09:48
Лучани просять облаштувати для візочників в`їзд у замок Любарта Лучани просять облаштувати для візочників в`їзд у замок Любарта
Сьогодні, 06:04
Петиція: у Луцьку просять облаштувати автостоянку біля пологового Петиція: у Луцьку просять облаштувати автостоянку біля пологового
01 липень, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
01 липень, 10:26
 1
Суд залишив за ґратами лучанина, який задушив дружину
Сьогодні, 08:24
 0
У Луцькраді зізналися, що безсилі проти смороду в місті
Сьогодні, 08:10
 0
«Співпраця з КДБ – не гріх», – патріарх Філарет
Сьогодні, 07:13
 0
Лучани просять облаштувати для візочників в`їзд у замок Любарта
Сьогодні, 06:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿