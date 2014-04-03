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Росія знову скликає Радбез ООН через мовний закон в Україні

Росія знову скликає Радбез ООН через мовний закон в Україні
Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.

Про це речник постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олег Ніколенко повідомив у Facebook, - пише "Українська правда".

"Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася про обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", – написав він.

За його словами, формальним приводом стало набрання законом чинності.

"Хоча, усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має стосунку", - заявив Ніколенко.

"Зі свого боку, Україна разом з партнерами використає засідання, щоби порушити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, насамперед звільнення українських моряків і політичних в’язнів, триваючі обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17", – додав він.

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Теги: ООН, Україна, Росія
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