В Україні оголосили штормове попередження: під загрозою – західні області
Сьогодні, 08:51
На 2 липня в Україні оголошене штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
«Вдень 2 липня в Україні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с», — повідомили синоптики.
У Київській області вранці та вдень 2 липня очікуються гроза, подекуди шквали 25-28 м/с — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
«Вдень 2 липня в Україні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с», — повідомили синоптики.
У Київській області вранці та вдень 2 липня очікуються гроза, подекуди шквали 25-28 м/с — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
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