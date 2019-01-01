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В Україні оголосили штормове попередження: під загрозою – західні області

В Україні оголосили штормове попередження: під загрозою – західні області
На 2 липня в Україні оголошене штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

«Вдень 2 липня в Україні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с», — повідомили синоптики.

У Київській області вранці та вдень 2 липня очікуються гроза, подекуди шквали 25-28 м/с — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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Теги: Волинь, негода, Луцьк
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