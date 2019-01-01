В Україні оголосили штормове попередження: під загрозою – західні області





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«Вдень 2 липня в Україні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с», — повідомили синоптики.



У Київській області вранці та вдень 2 липня очікуються гроза, подекуди шквали 25-28 м/с — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 2 липня в Україні оголошене штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.«Вдень 2 липня в Україні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с», — повідомили синоптики.У Київській області вранці та вдень 2 липня очікуються гроза, подекуди шквали 25-28 м/с — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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