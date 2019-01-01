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Курс валют у Луцьку на 2 липня

Курс валют у Луцьку на 2 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.971, а продаж - 26.311.

Євро при купівлі становить - 29.278, продажу - 29.859.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.421.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.603, продаж - 7.080.

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Теги: курс валют, Луцьк
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