Курс валют у Луцьку на 2 липня





Євро при купівлі становить - 29.278, продажу - 29.859.



Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.421.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.603, продаж - 7.080.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.971, а продаж - 26.311.Євро при купівлі становить - 29.278, продажу - 29.859.Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.421.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.603, продаж - 7.080.

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