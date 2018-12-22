Із самого ранку: у Луцьку жінка хотіла продати дві пляшки сурогату. ФОТО

У Луцьку поблизу ТЦ «Гостинець» викрили жінку, яка продавала сурогат сумнівної якості.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.За п'ятнадцять хвилин сьомої 2 липня, інспектори відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька відпрацьовувалиТЦ "Гостинець" на предмет реалізації горілки сумнівної якості та виявили жінку, яка "з сумочки" підготувала до реалізації дві пляшки, наповнені прозорою рідиною з запахом, схожим на спирт.На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.Варто зауважити, що дана особа не вперше притягається до адміністративної відповідальності за вказане порушення.Адміністративні матеріали будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.