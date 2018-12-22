Із самого ранку: у Луцьку жінка хотіла продати дві пляшки сурогату. ФОТО
Сьогодні, 09:07
У Луцьку поблизу ТЦ «Гостинець» викрили жінку, яка продавала сурогат сумнівної якості.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
За п'ятнадцять хвилин сьомої 2 липня, інспектори відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька відпрацьовували
ТЦ "Гостинець" на предмет реалізації горілки сумнівної якості та виявили жінку, яка "з сумочки" підготувала до реалізації дві пляшки, наповнені прозорою рідиною з запахом, схожим на спирт.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.
Варто зауважити, що дана особа не вперше притягається до адміністративної відповідальності за вказане порушення.
Адміністративні матеріали будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
За п'ятнадцять хвилин сьомої 2 липня, інспектори відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька відпрацьовували
ТЦ "Гостинець" на предмет реалізації горілки сумнівної якості та виявили жінку, яка "з сумочки" підготувала до реалізації дві пляшки, наповнені прозорою рідиною з запахом, схожим на спирт.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.
Варто зауважити, що дана особа не вперше притягається до адміністративної відповідальності за вказане порушення.
Адміністративні матеріали будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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